Καταφθάνει 12-9 στις Ελληνικές αίθουσες "Το Κοράκι"

Η ταινία του ’94 που είχε κάνει και εμπορική επιτυχία με εισπράξεις κοντά 95 εκατ. δολαρίων σημαδεύτηκε από το τραγικό γεγονός του θανάτου στα γυρίσματα του πρωταγωνιστή της, Brandon Lee (1965-1993). Εκείνο το φιλμ είχε υπογράψει σκηνοθετικά ο Alex Proyas.

Ο σκηνοθέτης Rupert Sanders έχει γεννηθεί στις 16-3-1971 και έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Snow White and the Huntsman» (2012), και «Ghost in the Shell» (2017).

Το φιλμ «Το Κοράκι» που σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής έχει κάνει εισπράξεις 18,3 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα στις 12-9-2024.