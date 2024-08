Το «Poor Things» του Λάνθιμου ψηφίστηκε ως η κορυφαία ταινία της χρονιάς από την Παγκόσμια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου δε σταματάει να κερδίζει διακρίσεις στο χώρο του κινηματογράφου. Αυτή τη φορά κέρδισε ακόμα ένα βραβείο, αυτό της FIPRESCI, το σώμα δηλαδή των κριτικών κινηματογράφου.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 791 κριτικοί από όλο τον κόσμο, όπου στόχος ήταν να ψηφιστεί η κορυφαία ταινία ανάμεσα σε όσες έκαναν πρεμιέρα μετά την 1η Ιουλίου του 2023, σύμφωνα με τον κριτικό ταινιών Θοδωρή Δημητρόπουλο.

Οι διακρίσεις και οι αντίπαλοι

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας πριν ένα χρόνο και έκανε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Άμεσο φαβορί σχεδόν δίχως αντίπαλο, κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι, η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης κερδίζει το κορυφαίο βραβείο σε ένα από τα δύο μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες και Βενετία).

Η ταινία αποτέλεσε διεθνή arthouse εμπορική επιτυχία, αλλά στην Ελλάδα ειδικά σάρωσε, κάνοντας τελικά πάνω από 400.000 εισιτήρια που την έφεραν στα μπλοκμπάστερ επίπεδα της «Barbie», του «Οπενχάιμερ» και της «Φόνισσας» για την περασμένη σεζόν. Στη συνέχεια η ταινία βραβεύτηκε με τέσσερα Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία το Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Στόουν.

Στην ψηφοφορία της FIPRESCI, η ταινία είχε πάρα πολλούς σπουδαίους αντιπάλους στην τελική πεντάδα που είχε σχηματιστεί μετά την αρχική ψηφοφορία. Οι ταινίες των οποίων επικράτησε είναι :το «Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου» του Ράντου Ζούντε, η ταινία «Ο Διάβολος Δεν Υπάρχει» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, το «All of Us Strangers» του Άντριου Χέι και η ταινία «The Seed of the Sacred Fig» του Μοχάμεντ Ρασούλοφ.

Η απονομή του βραβείου της FIPRESCI θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου κατά την έναρξη του 72ου φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

