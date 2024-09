Πρωτιά στη 2η εβδομάδα προβολής του για το "Τελειώνει με Εμάς" - 3ος ο "Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης"

Σε κινηματογραφικό χιτ και στη χώρα μας εξελίσσεται το φιλμ του Τζάστιν Μπαλντόνι «Τελειώνει με Εμάς – It Ends with us» που βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Κόλιν Χούβερ, με πρωταγωνίστρια την πολύ καλή Μπλέικ Λάιβλι. Το φιλμ που παίζεται με επιτυχία και στην Πάτρα, στη 2η εβδομάδα προβολής του, κατέκτησε την πρωτιά στο εγχώριο box office κόβοντας σε 136 αίθουσες πανελλαδικά, 35.332 εισιτήρια και μέχρι σήμερα έχει φτάσει τα 90.246 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα στο flix.gr.

Η συγκινητική ταινία με τα πολλά μηνύματα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, πάει πολύ καλά και στο εξωτερικό με τις παγκόσμιες εισπράξεις ήδη να έχουν ανέβει στα 309,4 εκατ. δολάρια.

Στη χώρα μας το περασμένο 4ήμερο, 5-8/9/2024, τη 2η θέση πήρε το άλλο μεγάλο χιτ, το ανιμέισον φιλμ «Εγώ ο Απαισιότατος 4», προσθέτοντας ακόμη 31.685 εισιτήρια και φτάνοντας πια σε 4 εβδομάδες προβολής πανελλαδικά τα 260.326 εισιτήρια. Στο εξωτερικό το «Despicable Me 4 - Εγώ ο Απαισιότατος 4» σαρώνει και βρίσκεται στα 929,5 εκατ. δολάρια παγκοσμίως σύμφωνα με το boxofficemojo.

Η πρεμιέρα της εβδομάδας, το φιλμ του Τιμ Μπάρτον «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης - Beetlejuice Beetlejuice», που παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, τα πήγε θαυμάσια στο ντεμπούτο του στο Αμερικανικό box office κατακτώντας άνετη πρωτιά με 110 εκατ. δολάρια, σε 4.575 αίθουσες, συν ακόμη 35,4 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ωστόσο στη χώρα μας η κωμική ταινία φαντασίας με τον Μάικλ Κίτον, τη Γουινόνα Ράιντερ αλλά και την Μόνικα Μπελούτσι πήγε πιο μέτρια, κόβοντας το 4ήμερο 5-8/9/2024 σε 102 αίθουσες πανελλαδικά, 14.362 εισιτήρια (λίγο πιο κάτω από τα 15.000 δηλαδή).

Στις άλλες 2 πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας, το θρίλερ «Strange Darling» του Τζέι Τι Μόλνερ, (προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) έκοψε σε 44 αίθουσες πανελλαδικά, 6.525 εισιτήρια (στις ΗΠΑ οι έως τώρα εισπράξεις είναι στα 3 εκατ. δολάρια), ενώ «Ο Κόμης Μόντε Κρίστο -Le comte de Monte-Cristo» των Αλεξάντρ ντε λα Πατελιέρ, Ματιέ Ντελαπόρτ που στη Γαλλία «έσκισε» εισπρακτικά, ξεκίνησε συμπαθητικά με 6.029 εισιτήρια σε 23 αίθουσες πανελλαδικά. Το φιλμ προβάλλεται και στην Πάτρα.

Τέλος το κλειστοφοβικό «Alien Romulus» του Φέντε Αλβάρεζ, συνέχισε με 6.310 εισιτήρια στη 2η εβδομάδα προβολής του και μέχρι σήμερα είναι στα 26.495 εισιτήρια πανελλαδικά με τις παγκόσμιες εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 314,4 εκατ. δολάρια.