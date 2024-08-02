Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Νάσος Νασόπουλος Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024 Αιγιάλεια
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 3 και τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΘΑΝΑΣΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ)

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΗΛΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΙΒΗ,

ΜΑΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                                  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

&

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 69 ΕΤΩΝ 65)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΠΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ,

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ετών 79

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 3/8/2024 και ώρα 10 πμ από τον Ιερο Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών

Τα παιδιά: Νικόλαος, Αλεξάνδρα, Βασίλειος

Οι ανεψιοί  

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184, Πάτρα.

Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 50)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

ΣΟΦΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΓΚΟΣ

ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΥΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

BAΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΤΑΗ

ΕΤΩΝ 44

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

OI   ΑΔΕΛΦΟΙ    

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ,

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ & ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΕΓΙΑΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Τροχαίο με νεκροφόρα στην Κορινθία - Τούμπαρε στην Εθνική Οδό

Καιρός: Το Σάββατο η πιο ζεστή μέρα με 40άρι, χωρίς καύσωνα το ξεκίνημα του Αυγούστου

Παρίσι 2024 - Συγκινεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ξέρω πως με είδε ο μπαμπάς μου με την ελληνική σημαία από τον παράδεισο και χόρευε»

Ο Απόστολος Χρήστου βούρκωσε τη στιγμή της απονομής του ασημένιου μεταλλίου - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Βανταράκης Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου

Info