Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 3 και τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΘΑΝΑΣΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ)
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΗΛΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΒΙΒΗ,
ΜΑΡΙΟΣ & ΑΡΕΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
&
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 69 ΕΤΩΝ 65)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΠΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ,
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ετών 79
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 3/8/2024 και ώρα 10 πμ από τον Ιερο Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών
Τα παιδιά: Νικόλαος, Αλεξάνδρα, Βασίλειος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184, Πάτρα.
Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 50)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΣΟΦΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΓΚΟΣ
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΥΙΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
BAΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΝΤΑΗ
ΕΤΩΝ 44
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ,
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ & ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΕΓΙΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΜΑΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Τροχαίο με νεκροφόρα στην Κορινθία - Τούμπαρε στην Εθνική Οδό
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Παρίσι 2024 - Συγκινεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ξέρω πως με είδε ο μπαμπάς μου με την ελληνική σημαία από τον παράδεισο και χόρευε»
Ο Απόστολος Χρήστου βούρκωσε τη στιγμή της απονομής του ασημένιου μεταλλίου - ΒΙΝΤΕΟ
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