Είδατε Ripley; Πως μας φάνηκε συνολικά, παίζει και το non gender παιδί του Στινγκ

«Όταν υποδύεσαι αυτούς τους διάσημους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, δεν θέλεις απλώς να αντιγράφεις. Με ενδιαφέρει η ιδέα της διαφορετικότητας, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα. Ο λόγος που είναι τόσο ενδιαφέρων χαρακτήρας είναι πως δε μπορείς να τον τοποθετήσεις κάπου ακριβώς» ανάφερε στο περιοδικό Interview ο νυν πρωταγωνιστής Αντριου Σκοτ. Θυμίζουμε πως έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην αστυνομική σειρά του BBC, Sherlock ως «Jim Moriarty», έχει παίξει σε περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ και ήταν εξαιρετικός στο δραματικό φιλμ All of Us Strangers που διεκδίκησε φέτος Οσκαρ.