Τα μαύρα ντόμινα αποθέωσαν τον Πασχάλη στο μοναδικό φετινό Μπουρμπούλι, φίσκα το Royal

Φύγε σε παρακαλώ, no no no no...

Τελευταία Τετάρτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 το μοναδικό, φετινό Μπουρμπούλι με guest star τον αειθαλή βετεράνο της ελληνικής ποπ, Πασχάλη, προκάλεσε κοσμοπλημμύρα στο Royal. Οι κυρίες με μαύρα ντόμινα ήταν πολλές κι ενθουσιώδεις, τηρώντας το έθιμο. Μάλιστα γέμισαν την πίστα και τους διαδρόμους χορεύοντας non stop ενώ καταχειροκρότησαν το πρόγραμμα με τις αξεπέραστες επιτυχίες του Πασχάλη.

Εκείνος, ήταν ακμαιότατος και κατέβηκε ανάμεσα στον κόσμο ανταποδίδοντας την αγάπη που εισέπραξε. Το καρναβαλικό κέφι ήταν στο κατακόρυφο, έγινε σοκολατοπόλεμος ενώ παρατηρήθηκαν ντόμινα κάθε ηλικίας. Στη σκηνή εκτός του Πασχάλη, εμφανίστηκαν οι Γιώργος Παράμερος, Δημήτρης Φουντάς, Ιωάννα Τερζάκη και Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος. Δείτε πλούσια στιγμιότυπα.

Φωτογραφίες Φαύστα Φραντζή