Πατρινό Καρναβάλι 2024: Τι θα δούμε στην Τελετή Λήξης

Μετά την ολοκλήρωση της Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού, την Κυριακή 17 Μαρτίου, στις 9 το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον μόλο της Αγίου Νικολάου όπου χιλιάδες Πατρινοί καρναβαλιστές και επισκέπτες θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετίσουν τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, του Καρναβαλιού όλης της Ελλάδας θα δοθεί στην Τελετή Λήξης, όπου ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από την πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Ήρα Κουρή, θα κηρύξει τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2024 και ταυτόχρονα την έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2025.

Η καύση του Καρνάβαλου, κεντρικό στοιχείο της τελετής, μέσα από τις στάχτες του θα μεταδώσει τα μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας. Αμέσως μετά πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον ουρανό δίνοντας λάμψη στην καρναβαλική νύχτα που θα δονείται από ήχους της μουσικής.

Θα ακολουθήσει για μια ώρα συναυλία των Heaven on Mars, ένα μοναδικό show γεμάτο μουσική και χορό που θα ταξιδέψει το κοινό στην όμορφη και μαγική δεκαετία των 80’s με γνωστά pop - rock κομμάτια που άφησαν εποχή. Με αξέχαστα κομμάτια από μπάντες και καλλιτέχνες όπως A-HA, Madonna, Tears For Fears, Samantha Fox, Simple Minds, Def Leppard κ.ά., θα φροντίσoυν να εκτοξεύουν τη διασκέδαση στα ύψη. Οι Heaven on Mars αποτελούνται από τους Κώστα Γκαβάκο (φωνητικά) , Ελένη Βρυώνη (φωνητικά), Βαγγέλη Γιαλαμά (μπάσο), Μάνο Βλαβιανό (τύμπανα), Γιάννη Κωνσταντινίδη (ηλεκτρική κιθάρα) και Σάκη Μπόλα (πλήκτρα), όλοι τους με πλούσια βιογραφικά και σημαντικές περγαμηνές. Το καλοκαίρι του ΄24 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους με τίτλο «Space Hunters», με δισκογραφικές εταιρίες από Γερμανία και Γαλλία που θα αναλάβουν την προώθηση του.

Το πάρτι θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες ώρες με τους διακεκριμένους Djs Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Κώστα Ζήκο να ξεσηκώνουν το πλήθος με τις μουσικές επιλογές τους. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Γενικός διευθυντής των τριών κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας (95.2 Athens DeeJay, 96.9 Rock FM και 92.3 Λάμψη), από το 2004 παρουσιάζει στην πρωινή ζώνη του 95.2 Αthens Dee Jay τo show “Breakfast στα FM με τον Μιχάλη” (Νο.1 εκπομπή σύμφωνα με τις επίσημες ραδιοφωνικές μετρήσεις) και Σάββατο τη Νο.1 Dance εκπομπή στο ραδιόφωνο The Dancemasters. Ο Κώστας Ζήκος με μακρόχρονη πορεία στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Top FM, Klik FM και Nitro Radio τώρα διατηρεί καθημερινή δίωρη εκπομπή στον 95.2 Athens Deejay και στον 969 Rock FM. Έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές (σήριαλς και shows) και σε θεατρικά έργα. Έχει παίξει ως guest dj σε μεγάλα club της Ελλάδας, της Ολλανδίας και του Μπαλί.

Παρουσιαστές της Τελετής Λήξης θα είναι ο Παναγιώτης Μουλίνος και η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, που θα κάνουν ένα flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Φέτος η Τελετή Λήξης θα είναι «προσβάσιμη» για κωφούς/βαρήκοους, αφού θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, από την επίσημη διερμηνέα Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Συνδιοργάνωση: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας

Κύριος υποστηρικτής: ΠΔΕ