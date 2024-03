Πού θα πάνε τα Όσκαρ στην 96η απονομή της Κυριακής: Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν

H μαγική ιστορία των βραβείων Όσκαρ καλά κρατεί εδώ και 96 χρόνια. Η πρώτη απονομή που είχε τη μορφή περισσότερο ενός μεγαλειώδους γεύματος, είχε λάβει χώρα στις 16 Μαΐου του έτους 1929 & οικοδεσπότης ήταν ο πρόεδρος της νεοσύστατης ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉς Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών & επιστημών Ντάγκλας Φέρμπανκς στο Hollywood Roosevelt Hotel.

Όσο για το πώς πρωτοσυστάθηκε η Ακαδημία αυτή που έκτοτε απονέμει τα Όσκαρ, όπως έχει ευρέως γραφτεί, ουσιαστικά ιδρύθηκε για λόγους συντεχνιακούς το 1927 με πρωτοβουλία του προέδρου του στούντιο της MGM, Λούις Μ. Μέγερ & τα ιδρυτικά μέλη ήσαν λίγες εκατοντάδες. Ο αριθμός των μελών έχει πλέον αυξηθεί και πια είναι πολύ πάνω από 9.000 ενώ από το 2010 σοφά η Ακαδημία προέβη στο άνοιγμα της κατηγορίας της καλύτερης ταινίας που ως τότε χωρούσε αυστηρά 5 ταινίες με αποτέλεσμα να μένουν εκτός αξιόλογα φιλμ όπως ο «Σκοτεινός Ιππότης» του Κρίστοφερ Νόλαν με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Ο 53χρονος Νόλαν πάντως μοιάζει φέτος να είναι πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του Όσκαρ με την ταινία του “Oppenheimer” με τον Κίλιαν Μέρφι.

Τα προγνωστικά δίνουν & παίρνουν απ’ όσο είδαμε στα ξένα Μέσα ενημέρωσης που σε κείμενα τους αναφέρονται στους πιθανούς νικητές της 96ης απονομής που θα γίνει την Κυριακή 10/3/2024 (ξημερώματα Δευτέρας 11/3 ώρα Ελλάδος).

Στο σάιτ της εφημερίδας The New York Times αυτό που τονίζεται είναι ότι για το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας υπάρχει σαφέστατη προτίμηση απ’ ότι φαίνεται και είναι το “Oppenheimer”. Όποια άλλη ταινία κερδίσει θα θεωρηθεί έκπληξη και μεγάλη ανατροπή. Από κει και πέρα το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στον α’ γυναικείο ρόλο και στο αν η Έμμα Στόουν πάρει το 2ο Όσκαρ της καριέρας της (μετά το "La la Land" το 2017) με το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου ή αν θα το πάρει η Ινδιάνικης καταγωγής Λίλι Γκλαντστόουν του "Killers of the Flower Moon" του Μάρτιν Σκορσέζε με την τελευταία να έχει το θετικό στοιχείο ότι πήρε το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών.

Για την καλύτερη ταινία στο σάιτ της usatoday.com, η ταινία του Βρετανού Christopher Nolan έχει κακά τα ψέματα σαρώσει μέχρι στιγμής όλα τα τοπ βραβεία από τις ενώσεις σκηνοθετών, παραγωγών και ηθοποιών και μόλις μία ταινία το 1995, το "Apollo 13" του Ron Howard είχε πετύχει κάτι ανάλογο αλλά τελικά δεν κέρδισε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας που πήγε στο «Braveheart» του Μελ Γκίμπσον.

Η Usa Today γράφει πως σε περίπτωση ανατροπής θα ήθελε το Όσκαρ να πάει στην «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουικ.