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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8/3/2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

EΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-3-2024 & ΩΡΑ 11:00 π.μ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΥΙΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΜΑΤΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΕΥΣΤ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ                         

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ξανά στις Ελληνικές αίθουσες "Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας" των 9 Όσκαρ - Από 7/3 και στην Πάτρα

H "Αγάπη, Ζωή" στην Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας

«Απόλλων»: Συνεχίζει με τις ταινίες «Εκεί που το Κακό Παραμονεύει, «Άγνωστοι Μεταξύ μας» και «Γάτες στο Μουσείο»

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