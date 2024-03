Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 7 έως και 13 Μαρτίου 2024

Με το "Dune: Μέρος Δεύτερο" να συνεχίζεται για 2η εβδομάδα έχοντας προσελκύσει τους σινεφίλ, βγαίνουν & 2 νέες ταινίες αλλά και ο τιμημένος με 9 Όσκαρ "Τελευταίος Αυτοκράτορας" του 1987 σε νέα 4k remastered κόπια

Το πρόγραμμα προβολών στις 8 αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 7 έως και 13/3/2024 που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και της απονομής των φετινών Όσκαρ την Κυριακή 10/3, έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά "Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας - The Last Emperor" Mεγαλειώδης, ιστορική βιογραφία σε σκηνοθεσία του σπουδαίου δημιουργού, του αξέχαστου Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, παραγωγής 1987 που βραβεύτηκε στην απονομή του 1988 με εννιά (9) Όσκαρ, ανάμεσα τους της καλύτερης ταινίας & της σκηνοθεσίας. Η ιστορία του Που-Γι, ο οποίος ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κίνας σε ηλικία μόλις 3 ετών για να κυβερνήσει τον κινέζικο λαό ακολουθώντας μια παράδοση χιλιετιών. Στην Πάτρα θυμόμαστε τη συγκεκριμένη ταινία να προβάλλεται στο αριστοκρατικό Ιντεάλ της Αγίου Νικολάου. Παίζουν οι Τζον Λον (ως Pu Yi σε μεγαλύτερη ηλικία), Τζόαν Τσεν, Ρίτσαρντ Βούου, ο σπουδαίος Πήτερ Ο' Τουλ του «Λώρενς της Αραβίας» που έφυγε από τη ζωή στις 14 Δεκεμβρίου 2013 στα 81 του χρόνια, κ.α. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 163 λεπτά. Μία καλή ευκαιρία να θυμηθούν οι παλιότεροι την σημαντική αυτή ταινία και να την ανακαλύψουν & οι νεότεροι.

Αίθουσα 2 στις 20.45 και στις 23.00 μόνο τη Δευτέρα 11/3, Αίθουσα 3 στις 20.45 καθημερινά πλην Δευτέρας και στις 23.00 καθημερινά πλην Πέμπτης και Δευτέρας "Ένας Φανταστικός Φίλος - Imaginary" Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2024 από τους παραγωγούς του επιτυχημένου ανάλογου ύφους φιλμ, "Πέντε Νύχτες στου Φρέντι". Η Τζέσικα επιστρέφει στο πατρικό της μαζί με τη μικρή θετή κόρη της. Εκεί, το κοριτσάκι εκδηλώνει μια αφύσικη εμμονή με ένα λούτρινο αρκουδάκι που βρήκε στο υπόγειο, το οποίο παγιδεύει το μυαλό της μικρής. Σκηνοθεσία: Jeff Wadlow Σενάριο: Greg Erb, Bryce McGuire & Jason Oremland Παίζουν οι ηθοποιοί: Pyper Braun, DeWanda Wise, Tom Payne, Veronica Falcon, Cecilia Leal. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος.

Αίθουσα 3 στις 18.15 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Σκύλος & Γάτα: Μια Τρελή Καταδίωξη" Κωμική περιπέτεια Γαλλικής και Καναδικής συμπαραγωγής 2024 που απευθύνεται στο παιδικό κοινό. Η Ντίβα είναι μία γάτα ινφλουένσερ, με εκατομμύρια ακολούθους. O Τούλης είναι ένα αδέσποτο κουτάβι που καταπίνει κατά λάθος ένα ρουμπίνι ανεκτίμητης αξίας που μόλις έχει κλέψει ο διαβόητος απατεώνας Τζακ. Μέσα από μία σειρά ατυχών γεγονότων, τα δύο κατοικίδια βρίσκονται κυνηγημένα από έναν διεφθαρμένο αστυνομικό που θα κάνει τα πάντα για να πάρει στα χέρια του το πολύτιμο ρουμπίνι. Όσο η Μόνικα και ο Τζακ τους αναζητούν, η Ντίβα και ο Τούλης πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να γλιτώσουν από αυτή την τρελή καταδίωξη που τα οδηγεί από το Μόντρεαλ μέχρι τη Νέα Υόρκη. Σκηνοθεσία: Reem Kherici. Σενάριο: Reem Kherici & Tristan Schulmann. Παίζουν οι ηθοποιοί: Reem Kherici, Franck Dubosc, Philippe Lacheau. Διάρκεια: 86 λεπτά Διανομή από την The Film Group. Μία ξεκαρδιστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια, με πρωταγωνιστές έναν σκύλο και μία γάτα, δύο «αιώνιους εχθρούς» που πρέπει να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι.

Aίθουσα 4 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.00 καθημερινά, και στις 22.30 καθημερινά εκτός Πέμπτης, Αίθουσα 6 στις 20.30 καθημερινά "Dune: Part Two - Mέρος Δεύτερο" Ταινία sci fi, φαντασίας παραγωγής 2024, συνέχεια του 1ου Dune του 2021. Χώρα παραγωγής: HΠΑ/Καναδάς Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ - Denis Villeneuve. Πρωταγωνιστούν οι: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Όστιν Μπάτλερ, Κρίστοφερ Γουόκεν, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Léa Seydoux, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem κ.α. Όπως έγραψε το πάντα έγκυρο Rolling Stone στην κριτική του, το “Dune: Part Two” είναι μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και ναι καλύτερο από το 1ο Dune μ’ έναν σκληρότερο Timothée Chalamet, με περισσότερη Zendaya & έναν πραγματικά «ψυχωτικό» και αγνώριστο Austin Butler. Το “Dune: Part II” αντιπροσωπεύει πως πρέπει να είναι μία αληθινή, επική ταινία επιστημονικής φαντασίας, καταλήγει στην κριτική του το Rolling Stone. Σύμφωνα με το στόρι, ο Πολ Ατρείδης (Τιμοτέ Σαλαμέ) αναζητά εκδίκηση απέναντι σε εκείνους που κατέστρεψαν την οικογένειά του και προσπαθεί να αποτρέψει ένα μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνεται & η σχέση του με την Τσάνι (Ζεντάγια). Το «Dune: Mέρος Δεύτερο» έχει διάρκεια 166 λεπτά. Διανομή από την Τanweer. Η ταινία ξεκίνησε θαυμάσια την πορεία της στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής και τον υπόλοιπο κόσμο με τις εισπράξεις μέχρι στιγμής να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 190 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το 1ο φιλμ του Ντενί Βιλνέβ είχε προβληθεί τον Οκτώβριο του 2021, και είχε κάνει εισπράξεις 434 εκατ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office, μία επιτυχημένη επίδοση δεδομένων των περιορισμών λόγω της πανδημίας που επικρατούσαν αλλά και του ότι η ταινία είχε σχεδόν ταυτόχρονα βγει και στην πλατφόρμα του HBO Max. Το σενάριο που συνυπογράφουν οι Denis Villeneuve, Jon Spaihts έχει βασιστεί στην ομώνυμη νουβέλα του Frank Herbert που πρωτοκυκλοφόρησε το έτος 1965. Στη χώρα μας το 1ο τετραήμερο προβολής του το "Dune: Μέρος Δεύτερο" έκοψε σε 145 αίθουσες πανελλαδικά, 42.778 εισιτήρια και κατέλαβε την 1η θέση στον πίνακα του box office.

Αίθουσα 7 στις 18.40 καθημερινά "Πρίμα Μπαλαρίνα - Joica" Κοινωνικοδραματική ταινία σε σκηνοθεσία & σενάριο του Νεοζηλανδού James Napier Robertson. Είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Τζόι Γουόμακ - Joy Womack, μίας νεαρής Αμερικανίδας από το Τέξας, η οποία εγκατέλειψε την οικογένειά της σε ηλικία μόλις 15 ετών, για να ταξιδέψει στη Μόσχα και να πραγματοποιήσει το όνειρό της: να γίνει μία από τις ελάχιστες χορεύτριες της πατρίδας της που έγιναν δεκτές στα απαιτητικά & με μεγάλη χορευτική παράδοση Ρωσικά μπαλέτα Μπολσόι. Η ανερχόμενη Ταλία Ράιντερ (Never Rarely Sometimes Always, The Sweet East) δίνει μια καθοριστική για την καριέρα της, γεμάτη ηλεκτρισμό ερμηνεία, ως η πρίμα μπαλαρίνα. Μαζί της η, δύο φορές νικήτρια του βραβείου Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας των Καννών, Γερμανίδα σταρ Νταϊάν Κρούγκερ («Inglourious Basterds» του Κουέντιν Ταραντίνο, «Τροία» του Wolfgang Petersen όπου υποδύθηκε την Ωραία Ελένη) ως η αινιγματική Ρωσίδα δασκάλα χορού και μέντορας της, Τατιάνα Βολκόβα. Διάρκεια: 110 λεπτά. Διανομή από την Spentzos Film. Πρωταγωνιστούν οι Diane Kruger, Talia Ryder, Borys Szyc. Το χορευτικό αυτό κοινωνικό δράμα στο ξεκίνημα προβολής του σε 13 αίθουσες της χώρας μας προσέλκυσε 890 θεατές.

Αίθουσα 1 στις 19.20 καθημερινά "Τα Παιδιά του Χειμώνα - The Holdovers" Υπέροχη, γλυκόπικρη και κάπως μελαγχολική ταινία του Ελληνοαμερικανού με καταγωγή από το Αίγιο, σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πορεία του το 1996 από το Φεστιβάλ του Σάντανς με την ταινία «Πολίτης Ρουθ». Τα Χριστούγεννα του 1970, ένας δύστροπος καθηγητής φιλολογίας ενός πρωτοκλασάτου κολεγίου (στο ρόλο ο Πολ Τζιαμάτι) είναι αναγκασμένος να περάσει τις γιορτές στο έρημο σχολείο, παρέα με την Αφροαμερικάνα μαγείρισσά του και έναν ατίθασο έφηβο. Πέντε (5) Οσκαρικές υποψηφιότητες, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και δύο Χρυσές Σφαίρες ερμηνείας για μια συνταγογραφημένη, αλλά υποδειγματικά εκτελεσμένη δραμεντί, με συγκινητικό άρωμα ανεξάρτητου σινεμά των 70s, όπως έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα. Κατά την άποψη μας, ίσως είναι και η καλύτερη ταινία του Αλεξάντερ Πέιν μέχρι σήμερα. Παίζουν οι Πολ Τζιαμάτι, Ντόμινικ Σέσα και η επίσης θαυμάσια Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ που τιμήθηκε και με το Βafta καλύτερου β' γυναικείου ρόλου καθώς και με το SAG, του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 133 λεπτά. Στη χώρα μας η όμορφη αυτή ταινία έχει κόψει μέχρι στιγμής, 77.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι κοντά στα 43 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 22.00 καθημερινά από Παρασκευή έως & Τετάρτη "Poor Things" Τολμηρή ταινία φαντασίας σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου και βραβευμένου δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου - Yorgos Lanthimos. Σενάριο: Tony McNamara & Alasdair Gray (βασίζεται στο βιβλίο του Alasdair Gray). Παίζουν οι ηθοποιοί: Emma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Willem Dafoe, Κάθριν Χάντερ, κ.α. Διάρκεια: 141 λεπτά. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία πέρα από την καλλιτεχνική & πλέον είναι στα 411.887 εισιτήρια στη χώρα μας, σύμφωνα με τον πίνακα του flix.gr. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 104,8 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo. Χρονολογία παραγωγής: 2023 Χώρα παραγωγής: ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ & ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον δημιουργό Γιώργο Λάνθιμο του «Κυνόδοντα», του «Αστακού» και της Οσκαρικής «Ευνοούμενης» και σε παραγωγή της ηθοποιού Emma Stone, έρχεται η απίστευτη ιστορία και η φανταστική εξέλιξη της Bella Baxter (στο ρόλο η βραβευμένη με Όσκαρ για το "La la land", Emma Stone), μιας νεαρής γυναίκας που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Υπό την προστασία του Baxter, η Bella ανυπομονεί να μάθει. Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Bella το σκάει με τον Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), έναν ικανό και με χαλαρή ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Bella αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία είναι υποψήφια για 11 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία & σκηνοθεσία για τον Γ. Λάνθιμο. Κέρδισε & 2 Χρυσές Σφαίρες, καλύτερης ταινίας στην κατηγορία κωμωδία - μιούζικαλ και καλύτερης α' γυναικείας ερμηνείας για την Έμμα Στόουν στην ίδια κατηγορία, η οποία κατέκτησε & το βραβείο Critics Choice. Επίσης τιμήθηκε με 5 βραβεία Bafta.

Αίθουσα 2 στις 20.00 καθημερινά πλην Δευτέρας, και στις 22.15 καθημερινά πλην Πέμπτης και Δευτέρας "Λατρεύω να σε Μισώ - Anyone but You" Αισθηματική ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 103 λεπτά. Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλακ - Will Gluck. Πρωταγωνιστούν οι: Σίντνεϊ Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Nτέρμοτ Μαλρόνεϊ, Bryan Brown, Rachel Griffiths, κ.α. ΣΥΝΟΨΗ Η Μπέα και ο Μπεν μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Συμπτωματικά, βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία και αποφασίζουν να υποδυθούν το ζευγάρι. Η κομεντί "Λατρεύω να σε μισώ - Anyone But You", με τον γοητευτικό Glen Powell που τον είδαμε στο «Top Gun Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ, με μικρό σχετικά κόστος παραγωγής, έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία και έχει φτάσει παγκοσμίως τα 207,1 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας σε 4 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 55.675 εισιτήρια πανελλαδικά. Διανομή: Feelgood Entertainment.

Αίθουσα 7 στις 21.00 καθημερινά, και στις 23.10 καθημερινά πλην Πέμπτης "Εκεί που το Κακό παραμονεύει - When Evil Lurks" Ταινία τρόμου παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία Ντεμιάν Ρούγκνα που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα horror φιλμ της χρονιάς, το οποίο μας ήρθε από την Αργεντινή. Διάρκεια: 99 λεπτά. Πρωταγωνιστούν οι: Εζεκιέλ Ροντρίγκεζ, Ντεμιάν Σαλομόν, Σιλβίνα Σαμπάτε. Όταν τα αδέλφια Πέδρο και Τζίμι ανακαλύπτουν ότι μια δαιμονική οντότητα έχει στοιχειώσει ένα κοντινό αγροτόσπιτο δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα τα ζώα της τριγύρω περιοχής, προσπαθούν να την εκδιώξουν από τη γη τους. Όμως, η προσπάθειά τους αυτή θα προκαλέσει μεγαλύτερο κακό. Διανομή από την Rosebud.21. Η ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει 16.118 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 22.50 καθημερινά, Παρασκευή με Τετάρτη "Εμπόλεμη Ζώνη - Land of Bad" Ταινία Δράσης Αμερικανικής 2024 με φόντο τις Φιλιππίνες, σε σκηνοθεσία William Eubank. Πρωταγωνιστούν οι: Luke Hemsworth, Μάιλο Βεντιμίλια, Ράσελ Κρόου, Λίαμ Χέμσγουορθ, Ricky Whittle, κ.α. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 110 λεπτά. Ένας αρχάριος ελεγκτής μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας έμπειρος πιλότος drone υποστηρίζουν μια ομάδα της Delta Force καθώς προσπαθούν να μετατρέψουν μια αποστολή που πήγε στραβά, σε επιχείρηση διάσωσης. Η ταινία στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις κοντά στα 5 εκατ. δολάρια μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 8 στις 17.20 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Γουόνκα - Wonka" Ο 27χρονος σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ φαντασίας σε σκηνοθεσία Πολ Κινγκ, ο οποίος & συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Simon Farnaby. Ο φαντασμαγορικός κόσμος του δημοφιλούς βιβλίου "Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας" του Ρόαλντ Νταλ που είχαμε χαρεί στη μεγάλη οθόνη με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει για να γνωρίσει το κοινό, αυτήν τη φορά, το μύθο πίσω από τον παθιασμένο εφευρέτη, μάγο και ιδιόρρυθμο σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα. Τον κεντρικό ρόλο κρατά ο σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ (Να με Φωνάζεις με τ’ όνομα σου), ο οποίος ενσαρκώνει το νεαρό Γουόνκα καθώς προσπαθεί να τα καταφέρει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας. Παρά το γεγονός πως έχει στην τσέπη του μονάχα λίγα κέρματα, το καπέλο του είναι γεμάτο όνειρα, όπως εκείνο να ανοίξει μια μέρα το δικό του μαγαζί με σοκολάτες. Για να τα καταφέρει περπατά ένα δύσβατο μονοπάτι γεμάτο εμπόδια, όπως ο εξαναγκασμός του να εργαστεί σα σκλάβος σε πλυσταριό, με τον Γουόνκα ωστόσο να παραμένει απτόητος και αποφασισμένος να τα καταφέρει. Τη σκηνοθεσία κρατά ο έμπειρος Πολ Κινγκ ("Πάντινγκτον"), ενώ πλάι στον Σαλαμέ παίζουν οι Ολίβια Κόλμαν, Χιού Γκραντ και Σάλι Χόκινς. Διάρκεια: 113 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία έχει κάνει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως με τις εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 624,9 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.

Αίθουσα 1 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Migration - Ένα Ταξίδι για πάπιες" Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. H Illumination, το στούντιο που μας χάρισε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Εγώ, ο Απαισιότατος», «Minions», «Τραγούδα!» και «Μπάτε σκύλοι αλέστε», μας προσκαλεί τώρα να πετάξουμε στο άγνωστο και να απολαύσουμε ένα ξεκαρδιστικό και γεμάτο περιπέτεια «Ένα Ταξίδι για Πάπιες». Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 277,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) Οι Περιπέτειες του Επιθεωρητή Σαν - INSPECTOR SUN & THE CURSE OF THE BLACK WIDOW” Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία: Χούλιο Σότο Γκουρπίντε. Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Σανγκάη, 1934. Κάτω από την επιφάνεια, στον κόσμο των εντόμων οι ντετέκτιβ και οι γκάνγκστερ συνυπάρχουν σαν σε φιλμ νουάρ. Ο μοναχικός επιθεωρητής Σαν – που ανήκει στο είδος της αράχνης κυνηγού- καλείται να λύσει ένα μυστήριο που αποδεικνύεται μία υπόθεση ζωής και θανάτου για ανθρώπους και έντομα. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Θάνος Λέκκας, Θανάσης Κουρλαμπάς, Νέστορας Κοψιδάς, Βασιλική Σούτη, Μαρία Ζερβού, Άγγελος Λιάγκος, Αμαλία Νίνου, Βασίλης Μήλιος, Γιώργος Σκουφής, Βούλα Κώστα, Ντίνος Σούτης, Γιάννης Υφαντής, Μαρτίνα Δημοπούλου. Η ταινία στο ξεκίνημα της στη χώρα μας έκοψε σε 75 αίθουσες πανελλαδικά, 5.370 εισιτήρια.