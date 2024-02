Θεματικές συζητήσεις σε Αθηναϊκές αίθουσες για το λυρικό ανιμέισον φιλμ "Το Αγόρι και ο Ερωδιός"

Το ανιμέισον φιλμ «Το Αγόρι και ο Ερωδιός - The Boy and the Heron», το βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Animation έργο του Hayao Miyazaki προβάλλεται από την Πέμπτη 1/2/2024 στη χώρα μας & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Πρόκειται για το αριστουργηματικό, νέο φιλμ του Ιάπωνα δημιουργού που έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς και τώρα διεκδικεί με αξιώσεις το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Animation.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα σχεδόν 165 εκατ. δολάρια.

Με αφορμή την έξοδο της πολυαναμενόμενης ταινίας του κορυφαίου Ιάπωνα δημιουργού, μία από τις ακριβότερες όλων των εποχών στην Ιαπωνία, η εταιρεία διανομής Feelgood Entertainment όπως αναφέρει, οργανώνει θεματικές συζητήσεις για το λυρικό και μεγαλειώδες αυτό υπερθέαμα.

Η αρχή θα γίνει αυτή την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ (Σταδίου 28-είσοδος από στοά Κοραή, ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο) στην Αθήνα στις 19.00, μετά το τέλος της προβολής των 17.00, με τον βραβευμένο από διεθνώς αναγνωρισμένα φεστιβάλ για το φιλμ του “Heatwave” σκηνοθέτη και animator Φωκίωνα Ξένο και τον Πάνο Γκένα, κριτικό κινηματογράφου, αρχισυντάκτη του ΣΙΝΕΜΑ, cinemagazine.gr και υπεύθυνο προγράμματος ελληνικών ταινιών μικρού μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.