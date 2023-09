Έτοιμο να ξεκινήσει το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

To 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κάνει πανηγυρική έναρξη την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου, με δύο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες- δυο ιστορίες αγάπης, την πιο πρόσφατη δημιουργία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τίτλο STRANGE WAY OF LIFE και γοητευτικούς πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, έναν μικρού μήκους θησαυρό που αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, και τις ΠΕΡΑΣΜΕΝEΣ ΖΩΕΣ (PAST LIVES) της Σελίν Σονγκ, το θαυματουργό ντεμπούτο που συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς παγκοσμίως και το οποίο ετοιμάζεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά, να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

*Ευχαριστίες στις εταιρείες FEELGOOD ENTERTAINMENT και TANWEER για την ευγενική παραχώρηση των ταινιών.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ (THE BOY AND THE HERON), την ταινία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο Υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και Αρχισυντάκτης του cinemagazine.gr, Πάνος Γκένας, παρουσίασε ένα από τα πιο δημοφιλή και δυναμικά τμήματα του Φεστιβάλ τις «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες». Ο κος Γκένας ανέφερε ότι «με μεγάλη χαρά σάς παρουσιάζουμε τις 47 ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος Ελληνικές Μικρές ιστορίες του 29ου ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας, τη συναρπαστική μας γέφυρα με το νέο, δυναμικό ελληνικό σινεμά. Ευχαριστούμε όλους και όλες για την εμπιστοσύνη, φέτος είχαμε 308 καταθέσεις!

Οι 47 ταινίες που επιλέξαμε και θα διεκδικήσουν τα βραβεία του τμήματος παρουσιάζουν μια δημιουργική ματιά - σχόλιο στην επικαιρότητα, έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ξεχωριστές ερμηνείες, διορατικά βλέμματα στην πραγματικότητα, πειραματικές αφηγήσεις, ευρηματικά animation, ταινίες που έχουν διαπρέψει σε Φεστιβάλ του εξωτερικού όπως οι Κάννες, το Κλερμόν Φεράντ, το Λοκάρνο και ταινίες που πρωτοσυστήνουμε. Σας προσκαλούμε να τις απολαύσετε στο Φεστιβάλ».

Η Κριτική Επιτροπή του τμήματος που αποτελείται από: τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Άγγελο Φραντζή (Πρόεδρο), τον ηθοποιό Ορφέα Αυγουστίδη, την εκδότρια Μαριλένα Καραμολέγκου, την κριτικό κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου και την παραγωγό Βίκυ Μίχα.

Στη συνέχεια ο κ. Γκένας αναφέρθηκε αναλυτικά στα Βραβεία του Τμήματος, αξίας 11.500 ευρώ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Σχολή Σεναρίου Ant1 και Onassis Award) και ανακοίνωσε ότι τα βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας - καθώς και εκείνο της Σκηνοθεσίας - συνοδεύονται -πλέον - από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, εγκαινιάζοντας μία νέα συνεργασία με την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα ως Crew United Greece.

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του ΕΚΚ θα έχουν την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν ένα masterclass με τίτλο «Fatih Akin, Head on». O διεθνούς φήμης και βραβευμένος σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν από την Γερμανία με Τουρκική καταγωγή, θα παρουσιάσει ένα masterclass με θέμα τη συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σκηνοθεσίας (filmmaking) για νέους/-ες κινηματογραφιστές/-ριες στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Ευχαριστούμε πολύ την Aννα Κασιμάτη, Υπεύθυνη του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIA, για την άψογη συνεργασία και φέτος, καθώς και το Ινστιτούτο Γκαίτε.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ παρουσίασε τις 16 ταινίες από όλο τον κόσμο που θα διεκδικήσουν φέτος τα Βραβεία ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer και αναφέρθηκε στους σκηνοθέτες και τις σκηνοθέτιδες, ηθοποιούς και παραγωγούς που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους στις προβολές του τμήματος!

Δείτε τις ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΔΩ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

To Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ παρουσίασε στο κοινό ο Τάσος Αλευράς, Σκηνοθέτης Ντοκιμαντέρ και συνεργάτης του Φεστιβάλ στο Τμήμα Παραγωγής, λέγοντας: «Για το φετινό μας Φεστιβάλ έχουμε επιλέξει 11 Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που θα διαγωνιστούν για την ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, που μας έρχονται από κάθε άκρη του πλανήτη και συγκεντρώνουν αρκετά θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας δοσμένα πάντα με αυτή τη δόση καλλιτεχνίας που εξυπηρετεί αυτή τη διπλή ιδιότητα των ταινιών τεκμηρίωσης να ενημερώνουν και να ψυχαγωγούν παράλληλα».

Δείτε τις ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ ΕΔΩ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

WELCOME TO THE PLEASUREDOME: 14 (ΑΓΡΙΕΣ) ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ SCALA CINEMA

«Το λονδρέζικο Scala στάθηκε για μια κάτι παραπάνω από μια δεκαετία η πιο εκλεκτική art house αίθουσα της Αγγλίας. Μέσα της απέκτησαν την κινηματογραφική τους παιδεία σκηνοθέτες όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Μάρτιν ΜακΝτόνα, ο Πίτερ Στρίκλαντ, ο Μπεν Γουίτλεϊ, η Μέρι Χάρον κ.α. Μάλιστα ο Κρίστοφερ Νόλαν εξακολουθεί να κουβαλά στο πορτοφόλι του την ετήσια κάρτα μέλους που είχε βγάλει ώστε να επισκέπτεται την αίθουσα όσο το δυνατόν συχνότερα».

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, και με αφορμή την πρεμιέρα του απολαυστικού ντοκιμαντέρ τους SCALA!, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους η συγγραφέας και σκηνοθέτιδα Τζέιν Τζάιλς, που υπήρξε υπεύθυνη προγράμματος στο Scala, και ο συν-σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Αλι Κάτερολ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν: ΟΙ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΙ του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Ms.45 του Έιμπελ Φεράρα, ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΟΥ ΖΕΝ του Κινγκ Χου, ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΔΑΝΤΕΛΑ του Μάριο Μπάβα, ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ του Γουόλτερ Χιλ, VARIETY της Μπέτι Γκόρντον, Ο ΕΝΟΙΚΟΣ του Ρόμαν Πολάνσκι, ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ του Φρανκ Ρίπλοου, THUNDERCRACK του Κερτ Μακ Ντάουελ, Η ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ του Γέρζι Σκολιμόφσκι, ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΘΑΝΑΣΙΜΑ του Ρόμπερτ Όλντριτζ, ΑΝΗΘΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του Βαλέριαν Μπόροβτζικ, OUT OF THE BLUE του Ντένις Χόπερ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ DISNEY 100: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ

Το 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, σε συνεργασία με τη VISA, συμμετέχουν στον παγκόσμιο εορτασμό των 100 χρόνων Disney και τιμούν 100 χρόνια ζωηρής φαντασίας και πάθους για τις ιστορίες.

ΟΙ «ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΣΚΟΡΣΕΖΕ και ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ

Η πλέον προσδοκώμενη δημιουργία της χρονιάς, και το αναμφισβήτητο γεγονός του φετινού προγράμματος, είναι η πανελλήνια πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε με τίτλο «Οι Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» και πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Στο πλαίσιο των 29ων Νυχτών Πρεμιέρας περιλαμβάνονται όμως κι άλλες πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το αριστουργηματικό AΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ του Άντριου Χέιγκ με τον Πολ Μέσκαλ, το MAY DECEMBER του αγαπημένου μας Τοντ Χέινς, το ΘΗΡΙΟ του Μπερτράν Μπονελό, το ANSELM 3D του Βιμ Βέντερς, τα βραβευμένα στο Φεστιβάλ Βενετίας (και μίνι σκάνδαλο στη χώρα τους, Πολωνία) ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ της Ανιέσκα Χόλαντ, τα βραβευμένα στις Κάννες ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ του Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν, η βραβευμένη στη Βενετία ΠΡΙΣΙΛΑ της Σοφία Κόπολα, το DREAM SCENARIO του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τον Νίκολας Κέιτζ, το βραβευμένο στη Βενετία MEMORY του Μισέλ Φράνκο με τους καταπληκτικούς Τζέσικα Τσαστέιν και Πίτερ Σάρσγκαρντ, το ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ της Κατρίν Μπρεγιά, το ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΣΙ του Ρομπέν Καμπιγιό, το THE ROYAL HOTEL της Κίτι Γκριν και το THE TEACHERS’ LOUNGE του Ιλκέρ Σατάκ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Συνέντευξη Τύπου καθώς οι Τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη συνεργάτιδα του Φεστιβάλ, κα Ανδρονίκη Ξανθοπούλου.

Επιπλέον, το Φεστιβάλ, πιστό στην κοινωνική του πολιτική προσφέρει και στη φετινή διοργάνωση 2.000 δωρεάν εισιτήρια για ανέργους ενώ υποστηρίζει και προωθεί την ανθρωπιστική δράση της οργάνωσης ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, η οποία φέτος θα διαθέσει όλα τα έσοδα που θα προκύψουν στους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας.

Τέλος, οι 29ες Νύχτες Πρεμιέρας περιλαμβάνουν μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, από Masterclass με επιφανή ονόματα της κινηματογραφικής κοινότητας (MASTERCLASS «Fatih Akin, Head on», CREW UNITED DAY), έως προβολές και Ανοιχτές Συζητήσεις για θέμα ψυχικής υγείας («Μέθοδος Στανισλάβσκι: Το συναίσθημα στην θεραπεία της ψυχικής απεξάρτησης» σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), την ιστορία των μοναδικών ελληνικών περιπτέρων («Periptero: Je t’aime moi non plus») αλλά και δικαιώματα μειονοτήτων (TRANSISTENCE).

*Παραδοσιακά τη σινεφίλ διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας παρακολουθούν και Πατρινοί κινηματογραφόφιλοι.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ