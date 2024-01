Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων

Την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.00, θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός του Πανεπιστημίου Πατρών για τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα ενώ η κεντρική ομιλία από τον πρώην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειο Μπεκίρη με τίτλο: «Οι αρχές, οι ιδέες και οι πολιτικές ικανότητες του Παναγιώτη Κανελλόπουλου». Στη συνέχεια, θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες και διπλώματα στα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 2022-23, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς τους στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του Ιδρύματος. Επίσης, θα απονεμηθούν τα «Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας», τιμητικές διακρίσεις που συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, σε αριστεύσαντες αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των Βραβείων Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2023 και Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2023. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών «Παναγιώτης Κανελλόπουλος».

Η πρόσκληση της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ eortasmos-ton-trion-ierarchon- kai-tis-imeras-ton-grammaton- 30-1-2024/

----

Ημερίδα: «Συζητώντας για τις Διεθνείς Κατατάξεις» Θέσεις και προβληματισμοί για τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 έλαβε χώρα η Ημερίδα με τίτλο «Συζητώντας για τις Διεθνείς Κατατάξεις» Θέσεις και προβληματισμοί για τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ημερίδα είχε αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις Διεθνείς Κατατάξεις σε συνάρτηση με την τόνωση της Διεθνοποίησης των ελληνικών Πανεπιστημίων. Μεταξύ σημαντικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, έγινε αναφορά στην θέση του Πανεπιστημίου Πατρών στις διάφορες κατατάξεις του παγκόσμιου ακαδημαϊκού σκηνικού. Οι ομιλητές της Ημερίδας με εύστοχο τρόπο ανέλυσαν διεξοδικά τα θέματα που είχαν σκοπό να διαπραγματευτούν κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Στο σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε αναλυτικά το πρόγραμμα με τα ονόματα των εκλεκτών ομιλητών: https://www.upatras.gr/ imerida-syzitontas-gia-tis- diethneis-katataxeis-theseis- kai-provlimatismoi-gia-tis- exelixeis-se-ethniko-kai- diethnes-epipedo-17-1-2024/

----

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει έμπρακτα τον 12ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας – Aigialeia RUN

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 στις 10:30 θα κηρυχθεί η έναρξη του 12ου Ημιμαραθώνιου Αιγιαλείας - Aigialeia RUN. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών πρόκειται να στηρίξει εθελοντικά με φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Θεραπευτικής Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός της ευρύτερης περιοχής. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.athinodoros.gr/

----

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Η Προκήρυξη και η Διεθνής Πρόσκληση για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ) του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναρτηθεί στους παρακάτω συνδέσμους.

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/stay- tuned/ekloges2024/

----

Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ171- Υποβολή Πρότασης Call 2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2024 - Πρόγραμμα Erasmus+ (Key Action 1: Mobility of individuals in the field of higher education). Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες για την υποβολή πρότασης στο Erasmus+ International Credit Mobility Call 2024 περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

----

Προκήρυξη δύο υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών, χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών). Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικά η προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο.

----

Πρόγραμμα του Κέντρου Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με την UNICEF

Το Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από κοινού με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης και το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) υλοποίησε διήμερο πρόγραμμα διαβούλευσης και ενημέρωσης των μελών του διδακτικού προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στο οποίο πραγματοποιείται αυτό το πρόγραμμα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου των Πανεπιστημίων της χώρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη θεματική των δικαιωμάτων του παιδιού. Στο διήμερο πρόγραμμα έγιναν εισηγήσεις του Dr. Ghassan Khalil, διπλωματικού εκπροσώπου της UNICEF στην Ελλάδα και της Dr. Eteri Kirtshalia συντονίστριας του πρώτου δικτύου κέντρων για τα δικαιώματα του παιδιού που έχει δημιουργηθεί στη Γεωργία.

----

Ποιότητα νερού Πανεπιστημίου Πατρών

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναλάβει το καθήκον της διαχείρισης των σημαντικών υδατικών πόρων του Ιδρύματος και της διασφάλισης της τήρησης των αναγκαίων προϋποθέσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση νερού ύδρευσης.

Το Ίδρυμα, ως φορέας ύδρευσης, στην προσπάθεια εναρμόνισής του με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, προχώρησε στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης, που περιλαμβάνει:

Την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης.

Τον προγραμματισμό των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μετρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Την παροχή των πληροφοριών που αφορούν στην ποιότητα του νερού ύδρευσης προς τους καταναλωτές μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου αυτού, το Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοπράτησε τις ακόλουθες υπηρεσίες/προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 80.704€ μετά του Φ.Π.Α., οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών:

«Καθαρισμός – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 43.400€ μετά του Φ.Π.Α.

«Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 12.400€ μετά του Φ.Π.Α.

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικού προϋπολογισμού 19.200€ μετά του Φ.Π.Α.

«Περιοδικές μετρήσεις νερού ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», με συνολικό προϋπολογισμό 5.704€ μετά του Φ.Π.Α.

Προχώρησε στη διενέργεια έκτακτων ελέγχων της ποιότητας των νερού ύδρευσης σε πολλά σημεία του δικτύου και στη μέτρηση μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραγόντων.

Δημιούργησε την σελίδα (https://www.upatras.gr/ poiotita-nerou-panepistimiou- patron) για την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών.

----

Ψηφιοποίηση του ιστορικού ενημερωτικού δελτίου: «Το Περιοδικό»

Αναρτήθηκε στην ψηφιακή συλλογή Διογένεια το ενημερωτικό δελτίο “Το Περιοδικό”. Πρόκειται για ένα βραχύβιο περιοδικό δημοσίευμα της πανεπιστημιακής κοινότητας, το οποίο εκδόθηκε το 1987 και αποτελεί τον προάγγελο της “Πανεπιστημιακής Ενημέρωσης” και του σύγχρονου “@UP”. “Το Περιοδικό” εκδόθηκε σε τέσσερα τεύχη.

Την ψηφιοποίηση και ανάρτηση των τευχών, που βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλαβαν οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Σωτήριος Αναγνώπουλος, Όλγα Καρύπη, Στυλιανή Μεσσαρίτη, Ιωάννης Περγαντής και Ασπασία Σακκάτου, στο πλαίσιο εργαστηριακού μαθήματος του Επίκουρου Καθηγητή Μάρκου Κατσιάνη.

----

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών | Κυκλοφορία νέου βιβλίου

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών νέο βιβλίο με τίτλο: Εισαγωγή στη Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας, συγγραφέας: Ιωάννης Κ. Κούκος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://publications.upatras. gr/el/books/150

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Έναρξη Εορταστικών Εκδηλώσεων 100 χρόνων του Συστήματος Προσκόπων Πάτρας – Περιφερειακό Πολιτιστικό Συνέδριο

21.1.24

Εκπαιδευτική Εκδήλωση «Οδύσσεια και Φιλοσοφία»

22.1.24

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση - SMARTHANDLE General Assembly Meeting

23 – 24.1.24

Επιστημονική Συνάντηση - RENEE Kick Off Meeting

23 – 24.1.24

General Meeting of NERVEREPACK Project

24 – 25.1.24

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «METACITIES»

25 – 26.1.24

Συνέδριο: ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2023

26 – 27.1.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

----

Τιμητική εκδήλωση για τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχαήλ Κασσωτάκη

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας: ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ, ο Σύλλογος Κρητών φοιτητών Πανεπ/μίου Πάτρας: Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, οι Εκδόσεις Γρηγόρη και το Βιβλιοπωλείο: ΠΟΛΥΕΔΡΟ διοργανώνουν τιμητική εκδήλωση για τον Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπ/μίου Αθηνών Μιχάλη Κασσωτάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αίθουσα ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ, Αγίου Ανδρέου Πάτρα, την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18.45.