Κόκκινα και λευκά καλσόν: Ιδού η πινελιά που κάνει θραύση στα χειμερινά looks

Τα πιο trendy κορίτσια και δημοφιλείς influencers έχουν αναδείξει εδώ και μήνες το συγκεκριμένο trend. Πολλές street style φωτογραφίες προβάλλονται στα media αλλά και στο Instagram υπογραμμίζοντας πως τα καλσόν μπορούν να γίνουν σημαντικό αξεσουάρ που ανανεώνουν καθοριστικά ακόμα και την πιο basic total black εμφάνιση.

«Since when are red socks and tights everywhere;» αναρωτήθηκε η Vogue σε συγκεκριμένο δημοσίευμα, ενώ ο ιταλικός Τύπος σχολίασε πως βρέθηκε το must have του χειμώνα.

Το λευκό χρώμα στα πόδια το υποστηρίζει ένθερμα εδώ και αρκετές σαιζόν ο οίκος Chanel. Ταιριάζει υπέροχα με τα τουίντ, τους φιόγκους, τις πέρλες… Στη συλλογή fall winter 2023- 2024 τα παρουσιάζει μάλιστα σε μορφή δαντέλας. Η ιδέα «ωρίμασε» πλέον και επεκτάθηκε παντού. Το κόκκινο εθεάθη στις πασαρέλες Gucci, David Koma ενώ γνωστά brands με καλσόν και κάλτσες το λάνσαραν δυναμικά.