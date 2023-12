Οι ειδικοί αποφάνθηκαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου στο δικαστήριο σημάδεψε τη μόδα του 2023

Η πασίγνωστη πρωταγωνίστρια επιμένει σε ήρεμα, διαχρονικά κομμάτια που δεν «φωνάζουν» από μακριά. Αποφεύγει τα πολύ έντονα χρώματα, τα θεαματικά εμπριμέ, τα σήματα των οίκων και τα αξεσουάρ – υπερπαραγωγές, ενώ συνήθως δείχνει άβαφη. Στο δικαστήριο επέλεξε πολύ μαύρο, σκούρο μπλε, χακί, απαλό ροζ, καφέ, γκρι. Σακάκια, πουκάμισα, πλεκτά με λιτό σχεδιασμό και ένα κοστούμι σύγχρονης γραμμής πολυφωτογραφήθηκαν πάνω της. Όλα ενώ φαίνονταν απλά, διέθεταν εξαιρετική ποιότητα υφασμάτων και τέλεια ραφή ενώ μπορούν να μείνουν στη ντουλάπα για χρόνια. Η Γκουίνεθ λατρεύει πανάκριβα μινιμαλιστικά labels όπως The Row και Celine, ενώ αναδεικνύει ταυτόχρονα τη δική της εταιρία G Label by Goop. Oσοι παρακολουθούν τη μόδα μπόρεσαν βέβαια να αναγνωρίσουν πως διάλεξε φημισμένα statement ρούχα και αξεσουάρ όπως ένα κασμιρένιο παλτό Loro Piana, γυαλιά Ray-Bans, τρακτερωτές μπότες Prada κ.α. Oμως όλα αυτά δεν ήταν καθόλου φανταχτερά. Μάλιστα αγκάλιαζαν το σώμα με άνεση ως πρακτικά «εργαλεία» ενός υποδειγματικού office day look.