Velvet elegance κόντρα στα looks -πυγολαμπίδες, τί λέτε; Σας έχουμε παραδείγματα

Εάν σας έχουν κουράσει οι πολλές παγιέτες, οι χάντρες, τα παντός τύπου μεταλιζέ και τα φτερά οπότε ψάχνετε κάτι πιο διακριτικό και φίνο για τα ρεβεγιόν, θυμίζουμε πως το πλέον αρχοντικό και κομψό ύφασμα για βραδινές εμφανίσεις, δηλαδή το βελούδο, παραμένει super trendy. Με τη διαχρονική του αίγλη εξυψώνει ακόμα και τα απλούστερα πατρόν.

Αυτή τη χριστουγεννιάτικη σαιζόν μπορείτε να το υιοθετήσετε σε κοστούμια που παραμένουν στη μόδα πεισματικά, αλλά και σε φορέματα διαφόρων σχεδίων: Εχουν επιστρέψει τα βελουδένια slip dresses των nineties αλλά και πολλά θηλυκά κομμάτια με ντραπαρίσματα. Οι vintage ρομαντικές γραμμές δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, όπως και τα ανοίγματα cut off. Για πιο ευκολοφόρετα looks μπορείτε να βάλετε βελούδινα παντελόνια με απλά πλεκτά. Το λιτό little black dress σε στράπλες είναι «στα πάνω του» μαζί με χαλαρές σιλουέτες με ζιβάγκο. Mην υποτιμήσετε και τα διάφορα χαριτωμένα top ή τις ολόσωμες φόρμες. Σε ένα δείπνο μπορείτε να υιοθετήσετε ακόμα και ένα eighties δυναμικό ταγιέρ όπως επιμένει ο Saint Laurent. Πολύ επίκαιρο στολίδι αναμφίβολα οι μπουτιονιέρες- rosettes.