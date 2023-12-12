Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 13/12/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΣΑΚΟ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μετοχίου Αχαΐας.
Τα παιδιά του: Νικολέτα και Αλέξανδρος, Μοναχή Μακρίνα
Ο εγγονός του: Παναγιώτης
Τα αδέλφια του: Χρύσανθος και Αικατερίνη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΖΑΪΛΟ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 64 – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Ο.Σ.Ε.
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2023 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ,
ΚΑΣΣΙΑΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
(ΙΕΡΕΥΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ & (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ : ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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