Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ. ΣΚΑΝΑΒΗ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20 -11-2023 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΝΑΒΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον,
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
EΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΦΙΛΙΠΠΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΚΑΒΑ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2023 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΙΟΥΛΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΑ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΒΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΡΑΦΑΗΛ,ΣΟΦΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΟΦΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ
{ ΕΤΩΝ 78 }
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ & ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΠΟΛΥ
Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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