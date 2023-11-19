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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΙΡΗΝΗ  ΔΗΜ. ΣΚΑΝΑΒΗ

ΕΤΩΝ  86

Θανούσα  κηδεύουμε  την Δευτέρα  20 -11-2023  & ώρα  3  μ. μ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΝΑΒΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ  (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον,

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ  ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

EΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-11-2023 &   ΩΡΑ 14:00 μ.μ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ


Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α

ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

Τ Α  Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α 

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τ Α   Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ

Τ Α  Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΦΙΛΙΠΠΟΣ κ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι   Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΚΑΒΑ

ΕΤΩΝ 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2023 & ΩΡΑ  12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΙΟΥΛΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΑ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΒΑ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΡΑΦΑΗΛ,ΣΟΦΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΣΟΦΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ
 { ΕΤΩΝ 78 }

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

 Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΟΙ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ & ΟΙ ΦΙΛΟΙ  ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΠΟΛΥ

 Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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