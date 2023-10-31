Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 - 11 - 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΡΑΒΑΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΕΤΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ) ΓΚΟΥΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑ - ΤΣΟΥΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΤΗ & MISHEL GROS,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΤΗ & ΦΟΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ALEXANROS
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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