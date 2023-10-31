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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΑΒΑΝΗ

ΕΤΩΝ  88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  1 - 11 - 2023  ΚΑΙ   ΩΡΑ  4.00  Μ.Μ. ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ 3.30  Μ.Μ.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΧΡΗΣΤΟΣ  &  ΑΝΤΖΕΛΑ  ΓΡΑΒΑΝΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ  &  ΒΕΤΑ  ΛΑΖΑΡΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΣΟΦΙΑ

Η  ΑΔΕΛΦΗ: 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΜΠΑΛΑΣΗ   ΧΗΡΑ  ΔΗΜ.  ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/11/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ) ΓΚΟΥΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑ - ΤΣΟΥΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΤΗ & MISHEL GROS,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΤΗ & ΦΟΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ALEXANROS

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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