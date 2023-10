I’m a celebrity: Τραυματίστηκε ο Νίκος Βαμβακούλας – Δεν μπορώ, ζαλίζομαι

Στο νέο επεισόδιο του «I’m a celebrity get me out of here», που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου, οι παίκτες δοκιμάστηκαν για άλλη μια φορά.

Παρόλα αυτά δεν κύλησαν όλα τόσα ομαλά, καθώς ο Νίκος Βαμβακούλας υπέστη έναν τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο παίκτης του ριάλιτι χτύπησε το πόδι του στην εξέδρα καθώς αιωρούνταν με στόχο να βάλει καλάθια σε μια μπασκέτα που βρισκόταν ψηλά στον αέρα.

«Αχ, μάνα μου! Αχ! Δεν είμαι καλά! Πάρτε με», φώναξε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.