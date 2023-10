Ξεκινά για 8η χρονιά το "Σινεμά με τον Φρόυντ" στο Τριανόν - Στις 29/10 με την ταινία "Ερωτική Επιθυμία"

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διοργανώνει, για όγδοη (8η) χρονιά, σειρά κινηματογραφικών προβολών με τίτλο «Σινεμά με τον Φρόυντ». Ο φετινός κύκλος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με τον Κινηματογράφο Τριανόν, στην οδό Κοδριγκτώνος πλησίον της Πατησίων στην Αθήνα.

Ο φετινός κύκλος εγκαινιάζεται με την ταινία «Ερωτική Επιθυμία - In the Mood for Love» του Wong Kar-Wai (διάρκεια 98 λεπτά), παραγωγής 2000, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17.00 στον Κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101).

Συζητούν οι:

-Πάνος Αλούπης, Ψυχαναλυτής

-Χάρης Βαφειάδης, Σκηνοθέτης.

Τη συζήτηση συντονίζει ο Δημήτρης Καβαλλιέρος, Υπ. Ψυχαναλυτής.

H κλασική πλέον ταινία του Wong Kar Wai καταγράφει, με τη χαρακτηριστικά ιδιαίτερη αισθητική της, τα πεπρωμένα ενός μυστικού έρωτα.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας είναι γείτονες, και αντιλαμβάνονται ότι οι σύζυγοί τους είναι εραστές, κάτι που τους φέρνει κοντά, αντιμέτωπους με ένα διπλό πένθος: τόσο αυτό της απώλειας των συζύγων τους όσο και της ανεκπλήρωτης ερωτικής επιθυμίας του ενός για τον άλλο.

Το suspense – σασπένς του αν θα ολοκληρωθεί τελικά αυτή η αμοιβαία, κλιμακούμενη ερωτική επιθυμία του ζευγαριού- τονισμένο από την επαναλαμβανόμενη χρήση του τραγουδιού “Quizas, Quizas, Quizas” (ίσως, ίσως, ίσως)- συνοδεύεται από τη διαρκή απορία σχετικά με τον βαθύτερο λόγο που αυτή η επιθυμία δεν πραγματοποιείται.

Η ταινία υπαινίσσεται αλλά δεν απαντάει οριστικά, αντίθετα διατηρεί σταθερή μέχρι τέλους την ατμόσφαιρα του μυστικού, καθιστώντας μας έτσι αιχμάλωτους της διαχρονικής, μελαγχολικής γοητείας της.

Γενική είσοδος: 7 ευρώ

Οργανωτική επιτροπή: Μ. Γεωργιάκου, Α. Διαμάντης, Δ. Εμπέογλου, Μ. Ζέης, Δ. Καβαλλιέρος, Ε. Νικολοπούλου, Μ. Παραδείση, Χ. Χατζή (συντονίστρια).

Επίσημη ιστοσελίδα: https://psychoanalysis.gr/

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/festival/sinema-me-ton-froynt/