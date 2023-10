Αντίο στην Αμερικανίδα ηθοποιό Πάιπερ Λόρι που "έφυγε" στα 91 της χρόνια

Η παλιά Αμερικανίδα ηθοποιός Piper Laurie - Πάιπερ Λόρι έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 στα 91 της χρόνια. Ήταν μία ηθοποιός που μπορεί να μην έγινε μεγάλη σταρ, ωστόσο υπήρξε μία ξεχωριστή ηθοποιός που έπαιξε σε σημαντικές ταινίες.

Από τους πιο χαρακτηριστικούς της ρόλους ήταν στο «The Hustler - Ο κόσμος είναι δικός μου!» το 1961, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ρόσεν όπου συμπρωταγωνίστησε με τον εμβληματικό, γαλανομάτη σταρ του Χόλιγουντ, Πολ Νιούμαν.

Επίσης η Πάιπερ Λόρι είχε μία σημαίνουσαπαρουσία στο φιλμ «Carrie, Έκρηξη οργής» του Μπράιαν Ντε Πάλμα, το 1976 πλάι στη νερότατη τότε Σίσι Σπέισεκ.

Η Πάιπερ Λόρι έδωσε νόημα στο δεύτερο ρόλο που κλέβει την παράσταση, έγραψε χαρακτηριστικά το flix.gr.

«Στην πραγματικότητα, δεν ήθελα ποτέ να γίνω σταρ του σινεμά», είχε πει η ίδια.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Ροζέτα Τζέικομπς, αλλά δεν το χρησιμοποίησε ποτέ, αφού ως Πάιπερ Λόρι ξεκίνησε στο στούντιο της Universal με ρόλους στο «Louisa», μαζί με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1950 (η ίδια υποστήριξε στην αυτοβιογραφία της πως ήταν ο πρώτος άνδρας με τον οποίο έκανε σεξ), και δίπλα στον Ντόναλντ Ο' Κόνορ το 1951 στο «Francis Goes to Races». Έπαιξε με τον σούπερ σταρ Τόνι Κέρτις στο «Son of Ali Baba» το 1951, τον γοητευτικό Ροκ Χάντσον στο «The Golden Blade» του 1953 και τον Ρόρι Καλχούν στο «Ain't Misbehavin'» το 1955. Απογοητευμένη από την προσπάθεια του στούντιο να την κάνει σταρ με μεθόδους άλλες από καλούς ρόλους, η νεαρή Πάιπερ Λόρι πήγε στη Νέα Υόρκη προκειμένου να σπουδάσει και να κυνηγήσει εκεί το όνειρό της.

Στη Νέα Υόρκη έπαιξε στο θέατρο, με πιο σημαντική στιγμή της το πρώτο ανέβασμα του «Days of Wine and Roses» με τον Κλιφ Ρόμπερτσον για να ξαναγυρίσει στο Χόλιγουντ και να παίξει μαζί με τον Πολ Νιούμαν το 1961 στο «The Hustler», μια υπέροχη ταινία που της χάρισε ένα σπουδαίο ρόλο και μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου. Η ταινία είχε προταθεί και για καλύτερη σκηνοθεσία, και α’ ανδρικό ρόλο για τον Πολ Νιούμαν & για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας αλλά έχασε. Πάντως και για την Πάιπερ Λόρι αυτή της η εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να της στρώσει μια καριέρα. Οι ρόλοι που της προσφέρθηκαν κατόπιν ήταν πάλι μικροί και ανούσιοι.