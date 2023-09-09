Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ
ΕΤΩΝ 72
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠΑ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΡΑΠΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΡΑΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤHN ΔΕΥΤΕΡΑ 11-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΜΑΡΙΑΜ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ,
ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΑΡΙΑΝΑ,ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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