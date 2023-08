Έξι νέα πρόσωπα στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά

Γεννήθηκε στην Πάτρα όπου έζησε μέχρι τα 18 της, καθώς εγκαταστάθηκε λόγω σπουδών στην Αθήνα, όπου ζει μόνιμα έκτοτε. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ και από το 2011 εργάζεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Υποτομεάρχης Απασχόλησης. Είναι εκπρόσωπος του ιστορικού πληρώματος 37, το οποίο μετέχει κάθε χρόνο στο Πατρινό Καρναβάλι και τον Κρυμμένο Θησαυρό. Είχε την «ευλογία» να ζήσει την μεγάλη εμπειρία των Ολυμπιακών - Παραολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Από εκεί και μετά η ζωή της όλη είναι μια συνεχής εθελοντική δράση. Έχει συμμετάσχει στις διοργανώσεις: Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006, Women’s Handball Champions League 2007, Παγκόσμιο Ρυθμικής Γυμναστικής 2007-2022-2023, Special Olympics Hellas 2011, Μαραθώνιοι – Ημιμαραθώνιοι Αθήνας, II Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες 2019, Acropolis Swim Open 2022-2023, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 2022. Είναι εθελόντρια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο κοινωνικό, φιλανθρωπικό αθλητικό event «No Finish Line». Έχει τιμηθεί για την προσφορά της στο «Άλμα Ζωής Αθήνας», ενώ με την ομάδα της «Εθελοντές Greece Race For The Cure» έχει κατακτήσει το βραβείο της μεγαλύτερης ομάδας σε συμμετοχές στην Ατομική Πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα είναι κριτής Αγώνων Rally.

5. Μοναστηριώτη Αργυρώ του Χρήστου

Έμπορος

#ανάπτυξη

«Για την Οβρυά, για την Πάτρα μας»

«Ας δώσουμε μια αληθινή ευκαιρία στην πόλη μας να αξιοποιήσει σωστά τις υπάρχουσες υποδομές της αλλά και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ως επαγγελματίας που δραστηριοποιούμαι στην Πάτρα όλη μου τη ζωή, αλλά και ως μητέρα που θα ήθελε τα παιδιά της να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην ίδια τους την πόλη για να συνεχίσουν τη ζωή τους, αποφάσισα να συμμετάσχω στην προσπάθεια του Πέτρου Ψωμά. Καθώς δραστηριοποιούμαι στην περιοχή της Οβρυάς, όπου βρίσκεται το κατάστημά μου, γνωρίζω τα χρόνια προβλήματα της περιοχής - από την ψυχαγωγία των νέων και την καθαριότητα μέχρι το αποχετευτικό και τις αναπλάσεις – και θεωρώ πως μπορώ να συμβάλω με την προσωπική μου εργασία στην ανάδειξη αλλά και στην προσπάθεια επίλυσής τους. Ως ένας άνθρωπος που διακατέχεται από αίσθημα αξιοπρέπειας, συνέπειας και υψηλής ευθύνης, θέλω με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας να προσφέρω στον τόπο μας το καλύτερο αύριο που είναι δυνατόν.»

Η Αργυρώ Μοναστηριώτη γεννήθηκε στην Αθήνα και διατηρεί επί σειρά ετών κατάστημα φωτιστικών στην Πάτρα. Το 2000 ανέλαβε εξ ολοκλήρου την οικογενειακή επιχείρηση και βιοτεχνία που από την Αθήνα μεταφέρθηκε στην περιοχή της Οβρυάς. Εκτός από τον οικιακό φωτισμό ασχολείται και με επαγγελματικό φωτισμό για ξενοδοχεία (My Way, Smart hotel ,Galaxy, Μικρή Αρχόντισσα κ.α), εστιατόρια-καφετέριες (Σκαντζόχοιρος, Bardot, Signore, Prego, Abbey, Skalino, My city coffee κ.α) ιατρεία, φαρμακεία, καταστήματα, ινστιτούτα αισθητικής και φροντιστήρια, ενώ συχνά συμμετέχει σε εκθέσεις και σεμινάρια φωτισμού ώστε να εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις της ως άνθρωπος και επιχειρηματίας. Από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της είναι η συνέπεια των λόγων και του χρόνου. Ασχολείται με το διάβασμα, τις αθλητικές δραστηριότητες στη φύση ενώ της αρέσει πολύ να ταξιδεύει. Είναι μια δυναμική μητέρα δυο παιδιών του, Μάρκου και της Κασσιανής.