Πάτρα: Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 6 έως 12 Ιουλίου 2023

Στο «Book Club: The Next Chapter» στο πλάι των Τζέιν Φόντα, Νταϊάν Κίτον, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στίνμπεργκεν, παίζουν & οι Άντι Γκαρσία, Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον και οι Giancarlo Giannini, Vincent Riotta και Hugh Quarshie.

Η σκηνοθεσία είναι & πάλι του Μπιλ Χόλντερμαν όπως και στο «Book Club» του 2018. Ο Χόλντερμαν ήταν και συνσεναριογράφος στο φιλμ «A Walk in the Woods – Ταξίδι στην Αλαμπάμα» με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Νικ Νόλτε το 2015.

Η ταινία «Insidious: The Red Door» που χαρακτηρίζεται ως ένα φιλμ υπερφυσικού τρόμου βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. Όπως διαβάσαμε το νέο φιλμ είναι απευθείας sequel στο Insidious (2010) και στο Insidious: Chapter 2 (2013).

"Παγιδευμένη Ψυχή: Η Πορφυρή Πόρτα - Insidious: The Red Door"

Διανομή: The Film Group

Αίθουσα 2 στις 22.00 καθημερινά,

Αίθουσα 4 στις 21.00 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 20.00 καθημερινά,

Αίθουσα 8 στις 18.30 καθημερινά

"Indiana Jones and the Dial of Destiny - Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου"

Η 5η ταινία με τον αγαπημένο κινηματογραφικό ήρωα, τον ατρόμητο αρχαιολόγο Indiana Jones είναι γεγονός! Σχεδόν 15 χρόνια από την 4η ταινία που ήταν ο «Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Harrison Ford στα 80 του χρόνια αποδεικνύει τη δύναμη του ήρωα του αλλά και πόσο χαρισματικός είναι ο ίδιος ως ηθοποιός.

Επέστρεψε με το καπέλο και το μαστίγιό του για πέμπτη φορά ενώ τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ, James Mangold (Walk the Line, Logan, Ford v Ferrari). Το cast των ηθοποιών περιλαμβάνει και την Phoebe Waller-Bridge, τον Antonio Banderas, και τους Toby Jones, Boyd Holbrook και Mads Mikkelsen.

Το 1969, ο Αμερικανός αρχαιολόγος Ιντιάνα Τζόουνς είναι ανήσυχος για το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει στρατολογήσει έναν πρώην Ναζί για να βοηθήσει να νικήσει τη Σοβιετική Ένωση στον διαγωνισμό για να φτάσει στο διάστημα. Η βαφτιστήρα του, η Έλενα, τον συνοδεύει στο ταξίδι του.

Στο μεταξύ ο Βόλερ, μέλος της NASA και πρώην Ναζί που ασχολείται με το πρόγραμμα προσγείωσης στο φεγγάρι, επιθυμεί να κάνει τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος όπως εκείνος κρίνει κατάλληλο.

Διάρκεια: 154 λεπτά.

Η ταινία στο ξεκίνημα της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε σε 156 αίθουσες, 46.986 εισιτήρια.

Οι διεθνείς εισπράξεις του πρώτου 3ημέρου έφτασαν τα 130,5 εκατ. δολάρια.

Διανομή από την εταιρεία Feelgood.