Καλά αλλά όχι θεαματικά πήγε η νέα ταινία "Transformers" σε ΗΠΑ και υπόλοιπο κόσμο - Προβάλλεται και στην Πάτρα

Έχοντας πλέον αποκτήσει το δικό της κοινό, η νέα ταινία του σινέ franchise των Transformers με τίτλο “Transformers: Η Εξέγερση των Θηρίων - Transformers: The Rise Of The Beasts” ξεκίνησε καλά την πορεία της στο παγκόσμιο box office, ίσως όχι τόσο θεαματικά όσο περίμεναν κάποιοι, ωστόσο αρκούντως ικανοποιητικά δεδομένου ότι πρόκειται και για μία ακριβή παραγωγή προϋπολογισμού 200 εκατ. δολαρίων.

Η νέα ταινία, συνολικά η 7η της σειράς, από το 2007 που βγήκε το 1ο Transformers που είχε σκηνοθετήσει ο Μάικλ Μπέι και πρωταγωνιστούσαν η Μέγκαν Φοξ και ο Σάια ΛαΜπέφ, μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1990 για μία νέα περιπέτεια με τα Autobots και συστήνει ένα νέο είδος Transformers - τα Maximals – ως συμμάχους τους στη μάχη για τη γη.

Σε σκηνοθεσία του Steven Caple Jr. και με πρωταγωνιστές τους Anthony Ramos και Dominique Fishback, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους στις 8 Ιουνίου 2023 και προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων.

Στο ξεκίνημα της στις ΗΠΑ, πήρε την 1η θέση στο box office με 60,5 εκατ. δολάρια αφήνοντας στη 2η θέση αλλά με μικρή διαφορά το ανιμέισον «Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν» με 55,4 εκατ. δολάρια, το οποίο ωστόσο ήδη έχει φτάσει στη Βόρειο Αμερική τα 225,5 εκατ. δολάρια συν ακόμη 88 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο σε μόλις 10 μέρες προβολής.

Στη χώρα μας, όπως διαβάσαμε στο flix.gr, αναμενόμενα χλιαρό ήταν το άνοιγμα για τη νέα υπερπαραγωγή «Transformers», μιας και το κάποτε δημοφιλές φραντσάιζ ακολουθεί μία μάλλον πτωτική πορεία στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Με λιγότερο από 100 θεατές μέσο όρο ανά αίθουσα, το φιλμ προσέλκυσε λιγότερους ακόμα κι από το προηγούμενο κεφάλαιο, «Transformers 5: Ο Τελευταίος Ιππότης», που είχε ξεκινήσει με 15.532 εισιτήρια σε 126 αίθουσες τον Ιούνιο του 2017 και είχε πλησιάσει τα 50.000 εισιτήρια συνολικά.