Στη 2η θέση πίσω από τον "Γκάρφιλντ" το "Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων" στη χώρα μας

Δεν μπόρεσε να πάρει την 1η θέση στο εγχώριο box office, η καινούρια ταινία «Kingdom of the Planet of the Apes - Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων» του Γουές Μπολ παρότι στο εξωτερικό ξεκίνησε καλά με εισπράξεις 56,5 εκατ. δολαρίων στη Βόρειο Αμερική συν ακόμη 72,5 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η φροντισμένη, νέα κινηματογραφική παραγωγή των 20th Century Studios, στη χώρα μας έκοψε το 4ήμερο 9 με 12 Μαΐου 2024, 10.183 εισιτήρια σε 92 αίθουσες πανελλαδικά (προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε) και κατέλαβε την 2η θέση στον πίνακα του box office σύμφωνα με το flix.gr.

Την πρωτιά πήρε το παιδικό φιλμ «Γάτος με Πέταλα - The Garfield Movie» του Μαρκ Ντίνταλ με 18.000 εισιτήρια, που σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 36.143 εισιτήρια πανελλαδικά (παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε).

Αναφορικά με το «Kingdom of the Planet of the Apes - Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων», το flix.gr θυμίζει πως γενικά η συγκεκριμένη αναβίωση δεν καθήλωσε ποτέ το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού: η πρώτη ταινία, με υπότιτλο «Η Εξέγερση», είχε κόψει πανελλαδικά 62.350 εισιτήρια το 2011, η δεύτερη, «Η Αυγή», είχε πάει λίγο καλύτερα με 69.444 το 2014 και η τρίτη, «Η Σύγκρουση», είχε κόψει 51.937 το 2017, έχοντας ξεκινήσει με 15.431 στο πρώτο τετραήμερο της. Αντίθετα οι επιδόσεις του παλιότερου ριμέικ του «Πλανήτη των Πιθήκων» από τον Τιμ Μπάρτον, ήταν υψηλότερες & συγκεκριμένα τη σεζόν 2001-2002, είχε προσελκύσει 86.000 φανς μονάχα σε Αθήνα, Πειραιά και περίχωρα.

Την ίδια ώρα η άλλη νέα ταινία που ξεκίνησε να παίζεται στην Ελλάδα τη Δευτέρα του Πάσχα 6-5, το πολύ καλό και με έναν άπαιχτο Ράιαν Γκόσλινγκ, «Ο Κασκαντέρ – The Fall Guy» του Ντέιβιντ Λιτς όπου στο τέλος υπάρχει και μία σούπερ έκπληξη που σας αποκαλύπτουμε, την εμφάνιση του Τζέισον Μομόα (δεν λέμε περισσότερα), έκοψε το περασμένο 4ήμερο, σύμφωνα πάντα με τον πίνακα του flix.gr, 8.866 εισιτήρια σε 93 αίθουσες και συνολικά μέχρι και σήμερα: 17.996. Στο εξωτερικό το «The Fall Guy» όπου συμπρωταγωνιστεί η Έμιλι Μπλαντ, έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 104 εκατ. δολάρια, τα σχεδόν 50 από τα οποία στις ΗΠΑ.

Την ταινία που αξίζει να δείτε, παίζεται στη Βέσο Μάρε.