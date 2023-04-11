Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τετάρτη 12/4/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ κ ΠΑΠΠΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12-4-2023 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΟΙΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.
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