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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τετάρτη 12/4/2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ κ ΠΑΠΠΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12-4-2023 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΟΙΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΟΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ             

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357.

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