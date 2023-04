Pop summer: Οι ξένοι super stars που αναμένονται να ξεσηκώσουν τα πλήθη στην Αθήνα

Τρία διάσημα ονόματα έχουν σημάνει συναγερμό για εξασφάλιση εισιτηρίων: Μιλάμε βέβαια για Rosalia, Robbie Williams , Florence And The Machine . Ερμηνευτές- performers που έχουν εξελιχθεί σε celebrities με την ευρύτερη έννοια της δημοτικότητας.

Επιστρέφει στην ελληνική πρωτεύουσα το μεγάλο αστέρι και άτακτο παιδί της βρετανικής ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς. Μετά την καταιγιστική του εμφάνιση στο Terra Vibe το 2015 θα είναι ξανά εδώ υποσχόμενος μια συναυλία- εμπειρία. Ο 49χρονος καλλιτέχνης γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια στο μουσικό στερέωμα και το πρόγραμμα προμηνύεται λαμπερό και θριαμβευτικό. Θυμίζουμε πως είναι κάτοχος 18 Brit Awards και έχει αναδειχθεί Best British Male Artist τέσσερις φορές, ενώ φιγουράρει στο UK Music Hall of Fame έχοντας ψηφιστεί Greatest Artist της δεκαετίας του ’90. Εμπνευσμένος από τους Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, Ελβις και Φρέντι Μέρκιουρι θεωρείται «μορφή» στο χώρο του. Απασχολεί διαρκώς τα media με την αιρετική του προσωπικότητα, το εκκεντρικό του style αλλά και τις ροπές του στις εξαρτήσεις και τις ψυχικές διαταρραχές . Η σεξουλικότητά του επίσης έχει προκαλέσει πολύ «φασαρία». Το βέβαιο όμως είναι πως ξέρει να δίνει πραγματικά ρεσιτάλ, από τη στιγμή που ξεκίνησε σόλο καριέρα μετά την εποχή των Take That

Florence And The Machine – 2 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

Η εμφάνισή των Florence and The Machine στο EJEKT Festival 2023 θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Dance Fever Tour. To περιζήτητο συγκρότημα θα αναδείξει στα μέρη μας το ομώνυμο album που κυκλοφόρησε τον Μαϊο, καθώς και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Εκπροσωπώντας την βρετανική indie pop rock απασχολεί τη σόουμπιζ από το 2007, με την τραγουδίστρια Φλόρενς Γουέλς να έχει εξελιχθεί σε είδωλο της σκηνής και όχι μόνο. Η αναγεννησιακή της φιγούρα μαγνητίζει μεμιάς και πλέον έχει συνδεθεί με αιθέρια φορέμετα του οίκου Gucci, του οποίου υπήρξε ambassador. Τραγουδάει ξυπόλυτη αντιπροσωπεύοντας το δικό της boho style. H ίδια έχει περιγράψει την εικόνας της σαν «Oφηλία» με γοτθικά στοιχεία όντας φανατική λάτρης της λογοτεχνίας εποχής. Το πρώτο άλμποουμ τυ γκρουπ Lungs (2009), topped the UK Albums Chart απέσπασε το Brit Award του Best British Album. Και τα τέσσερα επόμενα όμως είχαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το 2018 η Γουέλς υπέγραψε το Useless Magic, ποιητική συλλογή συνδυασμένη με εικονογράφηση. Το «άγγιγμά» της ως περσόνα έχει άλλωστε σφραγίσει την ταυτότητα του γκρουπ.

