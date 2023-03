Πατρινοί μαθητές, Πρωταθλητές Ελλάδας σε Διαγωνισμό Ρομποτικής- ΦΩΤΟ

Η 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι και το εισητηριο συμμετοχής στον μεγαλύτερο διαγωνισμό της FIRST παγκοσμίως, τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας FIRST® LEGO® LEAGUE 2023 που θα πραγματοποιηθεί 19-22 Απριλίου στο Houston του Texas στην Αμερική.

Χαρακτηριστικά της άψογης δουλειάς είναι και μερικά από τα σχόλια των κριτών, που δόθηκαν εγγράφως μαζί με την αναλυτική βαθμολογία:

“Μας άρεσε πολύ που αποτυπώσατε την καινοτομία της ιδέας σας με πολύ ωραίο τρόπο! Συγχαρητήρια για όσα καταφέρατε σαν ομάδα! Μπράβο σας!”

“Καθ΄όλη την διάρκεια της παρουσίασης σας η κατασκευή έτρεχε αποδοτικά χωρίς να χάσει λεπτομέρεια! Μπράβο!”

“Μας άρεσε πολύ η δουλειά σας! Πολύ καλή παρουσίαση, παραπάνω από λεπτομερής έρευνα! Καταπληκτική μακέτα!”

“Καταπληκτικό! Μικρό αλλά αποτελεσματικό ρομπότ! Less is more! Μπράβο! Φαίνεται να έχετε κατακτήσει την γνώση που μας δείξατε μέσω του ρομπότ!”

Με τον παγκόσμιο τελικό να γίνεται δίπλα στις εγκαταστάσεις της NASA η ομάδα “PanEll - Robotica.gr” έβαλε στόχο να απογειώσει τις επιδόσεις της, συνεχίζοντας τις εντατικές προπονήσεις για τις επόμενες λίγες εβδομάδες, αναζητώντας πλέον τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη που μπορεί να λάβει, καθώς το ταξίδι των μαθητών και του project στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει αρκετά μεγάλο κόστος.