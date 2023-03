Η σημαία με σπασμένες λωρίδες από το design team των Beetroot της Θεσσαλονίκης

H Beetroot Design Group είναι ένα πολυβραβευμένο γραφείο σχεδιασμού επικοινωνίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία σε Αθήνα και Λονδίνο, το οποίο έχει αποκτήσει διεθνές πελατολόγιο. Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων του δημιουργικού τομέα. Για τη δουλειά της η Beetroot έχει αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων, με τον τίτλο “European Design Agency of the year 2008” και “Red Dot Agency of the year 2011” και Ermis Awards Agency of the year 2018. Το 2020 οι Beetroot σχεδίασαν το λογότυπο για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Πρόσφατα μετακόμισαν στο εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια χάνι του Ισμαήλ Πασά στη συμβολή των οδών Συγγρού, Πάικου και Βαλαωρίτου της συμπρωτεύουσας, το οποίο και μεταμόρφωσαν. Πρόκειται για ένα διώροφο, ψηλοτάβανο κτίριο του 1905, εκλεκτικιστικής τάσης, που είναι χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μνημείο.