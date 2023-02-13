Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Δευτέρα 13-2-2023 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πάτρών
Ο υιος της: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ
Τα εγγόνια της: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ
Οι ανεψιοί
Οι εξαδέλφοι
Οι λοιποί συγγενείς
*ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 361555 ΚΙΝ 6979 140091 - 6975 730357
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ΚΗΔΕΙΑ
TON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛ. ΜΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΙΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΠΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ,
ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΕΤΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β'ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΕΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ "Ό ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ"
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 28
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΑΦΑΗΛ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ : ΛΙΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΟΣ - ΑΛΥΠΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ, ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΜΟΝΑΧΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΛΑΧΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΑΝΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΣΙΑ, ΘΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΝΑΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΦΑΝΗ, ΧΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΑΚΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΠΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΤΥΠΑΣ ΠΑΠΟΥΛΑΣ ,ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΩΤΑΚΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΩΤΑΚΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΣΚΕΝΤΖΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Δευτέρα 13-2-2023 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα παιδιά της: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΣΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΑΛ. ΠΡΕΝΤΖΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τρίτη 14-2-2023 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας ΦωτεινήςΠατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α Κοιμητήριο Πατρών
Τα παιδιά της: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΡΕΝΤΖΑ
Τα εγγόνια της: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΜΥΡΤΩ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τα αδέλφια της: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
(ΠΡ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ)
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/2/2023 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ο ΥΙΟΣ : ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ – GODWIN
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΟΙ ΦΙΛΟΙ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΦΑΚΑ
ΕΤΩΝ 42
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-2-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΓΆΣ
Η ΑΝΙΨΙΑ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΙΑΦΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 173 & ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΗΛ.: 2610 275295 - ΠΑΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ.: 26930 22 077
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