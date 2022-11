Η ταινία "Κορσές", πρόταση της Αυστρίας στα ερχόμενα Όσκαρ, ξεκίνησε να παίζεται στις Ελληνικές αίθουσες

Ξεκίνησε να προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 17/11/2022 η ταινία «Κορσές – Corsage» που προβλήθηκε και με επιτυχία στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο φιλμ μετά την προβολή του στις αίθουσες θα παιχθεί αποκλειστικά στην πλατφόρμα του cinobo.com.

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού (Βίκι Κριπς) στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών 2022 και με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λονδίνου 2022.

Επίσης η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν 2022, στην Ισπανία και είναι η επίσημη Πρόταση της Αυστρίας στα Όσκαρ 2023, στην κατηγορία της ξενόγλωωσης παραγωγής.

Τολμηρή και λαμπρή ερμηνεία από τη Βίκι Κριπς - Time Out

Ανατροπή των κλισέ των ταινιών εποχής - Variety

Η Κριπς δίνει μια απολαυστικά άγρια, ανεπιτήδευτη ερμηνεία - The Guardian

Υπέροχο πορτρέτο μιας γυναίκας στο χείλος του γκρεμού - Little White Lies.

Η «Ευνοούμενη» του Γ. Λάνθιμου συναντά τη Μαρία Αντουανέτα της Σοφία Κόπολα στο ανατρεπτικό δράμα εποχής της Μαρί Κρόιτσερ, και η Βίκι Κριπς (Αόρατη Κλωστή, Old) δίνει μια αριστουργηματική ερμηνεία ως Αυτοκράτειρα Σίσσυ, που εξαφανίζεται μέσα στον στενό κορσέ αυτοσυγκράτησης και κοινωνικής κριτικής της παγκόσμιας και διαχρονικής πατριαρχίας.

Σύνοψη

Τα Χριστούγεννα του 1877, η Σίσσυ γιορτάζει τα 40α γενέθλιά της. Ως Πρώτη Κυρία της Αυστρίας και σύζυγος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α', δεν της επιτρέπεται να εκφράζεται και πρέπει να παραμείνει για πάντα η όμορφη νεαρή αυτοκράτειρα. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, ακολουθεί ένα αυστηρό καθεστώς νηστείας, άσκησης, χτενίσματος και καθημερινής μέτρησης της μέσης. Πνιγμένη από αυτές τις συμβάσεις, πεινασμένη για γνώση και ζωή, η Σίσσυ επαναστατεί όλο και περισσότερο ενάντια σε αυτή την εικόνα.

Συνέντευξη σκηνοθέτιδος Μαρί Κρόιτσερ

Ρόμι Σνάιντερ vs. Βίκυ Κριπς

Για να είμαι ειλικρινής δεν είχα δει ποτέ την κινηματογραφική τριλογία της Σίσσυ μέχρι που άρχισα να κάνω έρευνα για τον Κορσέ. Φυσικά, παρ' όλα αυτά, η εικόνα της υπήρχε παντού. Ζω στη Βιέννη από το 1996 και βλέπω το πρόσωπό της εκατό φορές τη μέρα σε κάθε κατάστημα με σουβενίρ. Είναι σίγουρα το κεντρικό τουριστικό αξιοθέατο της πόλης. Η σκέψη για την ταινία ξεκίνησε όταν η Βίκυ Κριπς με ρώτησε πριν από χρόνια αν θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή ταινία για τη Σίσσυ με την ίδια ως πρωταγωνίστρια. Επειδή τα σουβενίρ ήταν ο μόνος συνειρμός που μου πέρασε αυτόματα από τον νου, απάντησα: Για ποιο λόγο να το έκανα ποτέ αυτό; Αλλά κάπου μέσα μου η ιδέα σιγόκαιγε και μετά από λίγο άρχισα την έρευνα.

Προσέγγισα το υλικό εν λευκώ, χωρίς να έχω ιδέα αν θα προχωρούσε. Ήθελα απλώς να δω αν θα έβρισκα κάτι που να με αγγίζει και με ελκύει. Και πολύ γρήγορα ανακάλυψα ότι αυτό ήταν η φάση στη ζωή της Ελισάβετ, που από τη μία άρχισε να επαναστατεί ενάντια σε όλους τους τύπους και τα τελετουργικά και απ’ την άλλη να αποσύρεται και να απομονώνεται. Μια εποχή που προφανώς της είχε γίνει πλέον αδύνατο να στριμώξει τον εαυτό της μέσα σε ένα προκαθορισμένο πρότυπο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι πρέπει πάντα να ανταποκρίνεσαι σε μια υπερμεγέθη εικόνα του εαυτού σου, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις αναγνώριση και αγάπη. Και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και καθολικό.

Σίσσυ vs. Γυναίκα του 2022

Πολλές από τις προσδοκίες τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσει η Σίσσυ συνεχίζουν να επιβάλλονται στη σύγχρονη γυναίκα. Το να είσαι όμορφη εξακολουθεί να θεωρείται το πιο σημαντικό και πολύτιμο χαρακτηριστικό μιας γυναίκας. Η ιστορική πρόοδος δεν το έχει αλλάξει αυτό, παρά το γυναικείο κίνημα και τη χειραφέτηση. Οι γυναίκες εξακολουθούν να θεωρούνται λιγότερο πολύτιμες εάν είναι υπέρβαρες ή μεγαλύτερες σε ηλικία. Μια ελκυστική σύντροφος εξακολουθεί να ενισχύει τη θέση ενός άνδρα.

Η μόνη διαφορά μεταξύ του τότε και του τώρα είναι ότι οι άνθρωποι συνήθιζαν να μιλούν ανοιχτά γι' αυτό: «Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να είσαι ελκυστική - γι' αυτό σε επέλεξα, γι' αυτό είσαι εδώ», λέει ο Φραντς Γιόζεφ στη Σίσσυ. Το 2022, οι γυναίκες πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα και να εκπληρώσουν πολύ περισσότερες προσδοκίες, όπως επίσης να παραμείνουν όμορφες, αδύνατες και όσο μπορούν πιο νέες. Μετά από μια ορισμένη ηλικία, οι γυναίκες κρίνονται ό,τι κι αν κάνουν. Κατηγορούνται ως ματαιόδοξες αν κάνουν κάποια επέμβαση, αλλά αν δεν το κάνουν, σχολιάζονται οι ρυτίδες τους. Αυτό είναι σίγουρα θέμα για τις επιφανείς γυναίκες, όπως η Σίσσυ, αλλά μας επηρεάζει όλες μιας και αυτές λειτουργούν εμβληματικά.

Αλήθεια vs. Μυθοπλασία

Ήταν σημαντικό για μένα, όπως πάντα, να γνωρίζω τους κανόνες για να μπορέσω να τους παραβιάσω. Έκανα πραγματικά σε βάθος έρευνα, ειδικά για εκείνη τη φάση της ζωής της Σίσσυ, αλλά αφέθηκα ελεύθερη όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή όταν μετέτρεψα τις πληροφορίες σε κινηματογραφική αφήγηση. Όλα τα «λάθη» σε αυτά που αφηγούμαστε ή απεικονίζουμε δεν ήταν κάτι που έτυχε να συμβεί κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, ήταν καλλιτεχνικές αποφάσεις. Ποτέ δεν με ενδιέφερε να γυρίσω μια όμορφη, νοικοκυρεμένη βιογραφία. Αλλά φυσικά ήταν τα γεγονότα - το ότι η Σίσσυ μετά από κάποια ηλικία έκρυβε το πρόσωπό της - που ενέπνευσαν την πλοκή, πυροδοτώντας αυτή την ιστορία μέσα μου. Άλλωστε, είναι απίστευτα συναρπαστική η συνειδητοποίηση ότι ουσιαστικά εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια τους.

Η σκηνοθέτις Μαρί Κρόιτσερ είναι γεννημένη στο Γκρατς της Αυστρίας και θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και καταξιωμένες σκηνοθέτιδες της χώρας της. Αφού αποφοίτησε από το Modellschule, μια εναλλακτική σχολή με καλλιτεχνικό προσανατολισμό, ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης στο τμήμα σεναρίου και δραματουργίας απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Στη συνέχεια εργάστηκε ως επιμελήτρια σεναρίου σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ γύρισε μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν σε πολλά παγκόσμια κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως και η πρώτη της μεγάλου μήκους, The Fatherless (2011).

Ακολούθησαν οι μεγάλου μήκους Gruber Is Leaving (2015), We Used To Be Cool (2016) και η τηλεοπτική ταινία Die Notlüge (2017), οι οποίες επίσης προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν στα φεστιβάλ του κόσμου. Με το The Ground Under My Feet κατάφερε να τραβήξει τη διεθνή προσοχή το 2019: Το συναρπαστικό, φεμινιστικό ψυχόδραμα συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου, έλαβε διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως και πολλά βραβεία. Εκτός από τη δουλειά της ως σκηνοθέτης, εργάστηκε ως λέκτορας στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης και ως σεναριογράφος και δραματουργός.

Σενάριο | Σκηνοθεσία: Μαρί Κρόιτσερ

Παραγωγοί: Αλεξάντερ Γκλερ, Τζοάνα Σερτζ

Διεύθυνση εκτέλεσης παραγωγής: Βίκυ Κριπς

Διεύθυνση φωτογραφίας: Τζούντιθ Κάουφμαν

Μοντάζ: Ούλρικε Κόφλερ

Κοστούμια: Μόνικα Μπάτινγκερ

Μακιγιάζ: Μάικε Χέινλεϊν, Ελένε Λανγκ

Μουσική: Camille

Πρωταγωνιστούν οι: Βίκι Κριπς, Φλόριαν Ταϊχτμάιστερ, Κόλιν Μόργκαν, Καταρίνα Λόρεντς.

Διάρκεια: 113 λεπτά.

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Αυστρία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Γαλλία, 2022

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει το επόμενο διάστημα για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ