Διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

Ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Oστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και Επιστημονικού Υπευθύνου του ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή», έλαβε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τιμητική διάκριση. Τέτοιου είδους διακρίσεις αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα Ιατρικής, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και το Πανεπιστήμιο Πατρών και αποτελούν ένδειξη ότι εκτός από το πολύ υψηλό ερευνητικό και επιστημονικό έργο που υλοποιείται στη Σχολή Επιστημών Υγείας, επιτελείται και ένα εξίσου σημαντικό κοινωνικό έργο αυθεντικής κοινωνικής προσφοράς που εστιάζει στην ελπίδα, στην αγάπη και στο συνάνθρωπο και συνακόλουθα σε όλη την κοινωνία.

Διακρίσεις μελών ΔΕΠ Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ο Καθηγητής και προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας κ. Νικόλαος Κούτσιας, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Stanford του 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου για το 2021.

Η Καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαδάκη βραβεύτηκε από το American Institute of Chemical

Engineers SAIChE Awards Committee, για την επιστημονική δημοσίευση "Hazard Evaluation of Metal−Organic Framework Synthesis and Scale-up: A Laboratory Safety Perspective" by Harold U. Escobar-Hernandez, Ruiqing Shen, Maria I. Papadaki, Joshua A. Powell, Hong-Cai Zhou, and Qingsheng Wang, ACS Chemical Health & Safety, Vol. 28, July 27, 2021, pp. 358-368. Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται στα Τμήματα της νεοσύστατης Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και προβάλλουν διεθνώς το Ίδρυμα και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.