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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΜΠΟ
( ΕΤΩΝ 61 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΞΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΜΠΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΣΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο κηδειών Βανταράκης

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 54

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΩΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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