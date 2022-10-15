Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΜΠΟ
( ΕΤΩΝ 61 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΜΠΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο κηδειών Βανταράκης
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 54
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΙΔΕΩΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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