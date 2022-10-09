Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡ. ΣΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΚΟΠ
Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ:ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΑΛΕΞΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ,
ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
Ε ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΟΥΖΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 10 / 10 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΑΛΛΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 10-10-2022 & ώρα 5 μ . μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κ. Συχαινών (Νεκροταφείο).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΠΕΝΘΟΣ
ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 57
Κηδεύτηκε την Κυριακή 9-10-2022 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αετοράχης Ηλείας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΦΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤ. ΛΙΑΚΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ)
ΕΤΩΝ 57
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΠΩΛΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ ΛΙΑΚΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΛΑΧΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ. 26930 24793 - ΚΙΝ 6978 074598.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ, email [email protected]
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