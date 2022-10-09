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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡ. ΣΟΥΝΑ 

ΕΤΩΝ 66 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΚΟΠ 

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ:ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ, 

ΑΛΕΞΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 97 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4ΜΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, 

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

Ε ΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΟΥΖΟΥΝΗ 

ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΚΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΈΡΑ 10 / 10 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ

ΚΟΡΑΛΛΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας
ΓΕΩΡΓΙΟ  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
 ΕΤΩΝ  72

Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα  10-10-2022 & ώρα   5  μ . μ.   από τον  Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κ. Συχαινών (Νεκροταφείο).

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΡΒΑΡΑ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΠΕΝΘΟΣ

 

ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ  57
 
Κηδεύτηκε  την  Κυριακή  9-10-2022 & ώρα 2 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αετοράχης Ηλείας.

 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΕΦΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   

ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤ. ΛΙΑΚΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ)

ΕΤΩΝ 57

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΚΟΥ

ΠΩΛΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ

ΝΕΦΕΛΗ ΛΙΑΚΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΤΗΛ. 26930 24793 - ΚΙΝ 6978 074598.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ, email [email protected]

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