Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΩΡΓ. ΓΚΙΖΑ
( ΕΤΩΝ 68 )
ΝΕΩΚΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΟΦΙΑ
Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΧΗΡ. ΓΙΩΡΓ. ΓΚΙΖΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΟΦΙΑ, ΕΛΕΝΗ ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΟ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 15-9-2022 & ώρα 5.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Βερναδεϊκα Ακταίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ(χήρα) ΑΝΤΩΝ. ΔΕΛΑΚΑ, ΧΡΥΣΑΦΩ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ( χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΣΤΑΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 99
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/9/2022 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΡΙΑΚΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΝΝΑ ΣΤΑΙΚΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΧΗ ΦΙΛΟΘΕΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
ηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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