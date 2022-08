Η υγιεινή και σωστή διατροφή ωφελεί και τον πλανήτη

Τα πιο υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα τείνουν να είναι πιο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον από εκείνα που έχουν χαμηλή διατροφικήαξία, διαπιστώνει ανάλυση περισσότερων από 57.000 τροφίμων που πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences», είναι από τις πρώτες που εκτιμούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αποτελούνται από πολλαπλά συστατικά και όχι μόνο από μεμονωμένα τρόφιμα.

Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία και μικρό περιβαλλοντικό «αποτύπωμα», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Μάικλ Κλαρκ, περιβαλλοντικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στη Βρετανία.

«Ό,τι είναι καλό για το ένα είναι γενικά καλό και για το άλλο», εξήγησε ο Κλαρκ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε μια επιλογή που να είναι καλή για το περιβάλλον και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία σας», σημείωσε.