2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, με κεντρικό θέμα “From Disability to Person and Quality of life”

Με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου της Αποκατάστασης, καθώς και στην ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, διοργανώνει το 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης (2nd International Rehabilitation Conference), με κεντρικό θέμα “From Disability to Person and Quality of life”. Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 4-5 Νοεμβρίου 2022, στο campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο Μαρούσι (Σωρού 74), με καλεσμένους κεντρικούς ομιλητές διακεκριμένους επαγγελματίες από τη διεθνή και εγχώρια επιστημονική κοινότητα. Ειδικότερα, στο Συνέδριο θα μιλήσουν οι εισηγητές κ.κ.: Professor Cathy Bulley , Co-Director of the Centre for Health, Activity and Rehabilitation Research, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland.

, Pediatric Rehabilitation Physiatrist. Agis D. Tsouros, International Adviser on Health Policy, Strategy and Diplomacy, Former Director, Policy and Governance for Health and Wellbeing at WHO Europe, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston. Στη φετινή διοργάνωση θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικά και σύγχρονα θέματα που άπτονται ευρύτερα της Αποκατάστασης, όπως η διαχείριση νευρολογικών – καρδιοαναπνευστικών – μυοσκελετικών παθήσεων, η ψυχολογία των ασθενών και των φροντιστών τους, καθώς και η διαχείριση του πόνου. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες στους τομείς της Αποκατάστασης και της Εμβιομηχανικής, ενώ θα υπάρξει και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην κοινωνία. Σημειώνεται πως το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει διαχρονικά ως προτεραιότητα την προώθηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, καθώς εκτός από τη διοργάνωση του Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Αποκατάστασης, του μοναδικού στην Ελλάδα που προσεγγίζει διεπιστημονικά τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της Αποκατάστασης, το Κολλέγιο προσφέρει το Mεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση, MSc Rehabilitation, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Οxford Brookes University, ενώ διατηρεί και το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΑΑΠ) που αποτελεί πρωτοβουλία της Σχολής Υγείας του. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσκαλεί ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες, φοιτητές και αποφοίτους από τον κλάδο της Υγείας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών να υποβάλουν μέχρι τις 25 Ιουλίου τα δικά τους επιστημονικά άρθρα, έρευνες και εργασίες σχετικά με θεωρητικά και πρακτικά θέματα Αποκατάστασης, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ. Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος να δηλώσει το ενδιαφέρον του για να παρακολουθήσει το Συνέδριο, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του: www.rehabconf.gr