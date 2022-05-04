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Μνημόσυνο που θα τελεστεί την Κυριακή 8-5-2022

Μνημόσυνο που θα τελεστεί την Κυριακή 8-5-2022

Μνημόσυνα

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ (ΠΑΛΑΙΟ) ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ, ΜΗΤΕΡΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ & ΘΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΖ. MIX. ΜΑΓΓΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ
Ο ΥΙΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
♦ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ · ΤΗΛ. (26930) 22.664, 23.465
♦ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ · ΤΗΛ. (2610) 671.685 ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6972 - 446720
• ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘ' ΟΛΟ TO 24ΩPO

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μνημόσυνα

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