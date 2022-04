Σε πόσες μέρες ξεχνάμε έναν έρωτα και γιατί απατούν οι ερωτευμένοι

Έχεις γνωρίσει τον άνθρωπο της ζωής σου. Περνάς μοναδικά. Νιώθεις πως 'είσαι σπίτι' σου. Ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Και εκεί που όλα είναι υπέροχα, σου λέει πως θέλει να χωρίσετε.

Βeing there, done that θα μου πεις. Ώρα να σου πουν οι επιστήμονες πώς μπορείς να γλιτώσεις το κύλισμα στα πατώματα, τα ξενύχτια παρέα με αλκοόλ και τη διάλυση όλων των εγκεφαλικών σου κυττάρων, όπως απαιτείς από αυτά να σου δώσουν μια 'λογική' εξήγηση. Όχι ότι αν στο εξηγήσουν θα αλλάξει κάτι, αλλά λέμε.

Πώς θα ένιωθες αν σου έλεγα πως υπάρχει τρόπος να γλιτώσεις από όλην αυτήν την περιπέτεια -του πόνου, της θλίψης και τελικά, της 'πληγής' που κάποιοι κουβαλούν για πάντα. Επικέντρωσε στο ότι όλα είναι χημεία. Όχι αυτής που υποθέτεις, αλλά του εγκεφάλου. Τη λύση στο πρόβλημα δίνει ο μηχανισμός επιβίωσης.

Όταν μας απορρίπτουν ερωτικά τίθεται σε λειτουργία μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται 'επικλινής πυρήνας'. Σχετίζεται με το κέντρο του εγκεφάλου που κινητοποιεί τους ανθρώπους να επιδιώκουν την ανταμοιβή. Ενεργοποιείται σε όλους τους εθισμούς (συμπεριφορικές -πχ τζόγος-, αυτές σε ουσίες) και όπως έχουν διαπιστώσει οι νευροεπιστήμονες, ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο και όταν μας χωρίζουν ή δεν θέλουν τον έρωτα μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΑΣ;

Πρόκειται για κάτι αρχέγονο, προσαρμοστικό και παντοτεινό. Από ανάγκη να καταλάβει τι της συνέβαινε (αδυνατούσε να καταλάβει πλήρως τη σημασία του έρωτα και της αγάπης, για τη ζωή της) η νευροεπιστήμονας, Stephanie Ortigue έγινε το αντικείμενο της σχετικής της έρευνας. “Σκέφτηκα πως θα μπορούσα να ερευνήσω το ζήτημα, χωρίς να είμαι υπό την επήρεια” γράφει στο βιβλίο της “Wired for Love: A Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss and the Essence of Human Connection”.

Σε συνέδριο νευροεπιστημόνων του 2011, όταν η Ortigue ήταν 37 χρόνων γνώρισε τον John Cacioppo, οπαδό της ιδέας ότι η παρατεταμένη μοναξιά είναι το ίδιο τοξική -για την υγεία μας-, με το κάπνισμα. Τον πλησίασε και του πρότεινε να τον κεράσει έναν καφέ, γιατί ήθελε να συζητήσουν επί των θεωριών τους.

“Δεν κατάλαβα πώς πέρασαν τρεις ώρες. Ένιωθα ευφορία, από την έκκριση ντοπαμίνης. Κοκκίνισα -ένδειξη αδρεναλίνης. Ήλθαμε κοντά και από ένα σημείο και έπειτα, μιμούνταν ο ένας τον άλλον -συνέπεια της ενεργοποίησης των νευρώνων-κατόπτρων, ενός δικτύου εγκεφαλικών κυττάρων που ενεργοποιούνται όταν κινείσαι ή αισθάνεσαι κάτι και όταν βλέπεις ένα άλλο άτομο να κινείται”. Θα έχεις παρατηρήσει πως γελάς, όταν βλέπεις κάποιον να γελάει. “Όταν υπάρχει δυνατή σύνδεση μεταξύ δυο ανθρώπων, οι νευρώνες-κάτοπτρα ενισχύονται”.

Η Οrtigue και ο Cacioppo ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Η νυν διευθύντρια του Εργαστηρίου Δυναμικής του Εγκεφάλου, του Pritzker School of Medicine -στο Σικάγο των ΗΠΑ- άλλαξε πλεύση, ως προς το αντικείμενο της έρευνας. Εστίασε στο πώς η αγάπη και η απώλεια δημιουργούν νέες συνδέσεις στον εγκέφαλο, όπως αναζητούσε την ουσία της ανθρώπινης επαφής.

Βλέπεις, ο John πέθανε το Μάρτιο του 2018, από καρκίνο.