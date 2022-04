Από που προέρχεται η λέξη FUCK που ...κοσμεί πλέον και τις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα;

Από που προέρχεται η λέξη FUCK που χρησιμοποιείται σε όλο τον πλανήτη και εδώ και λίγες ημέρες ...κοσμεί και τις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα;

Πάτρα: Ένα μεγάλο "fuck" στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου

Φημολογείται πως η λέξη fuck προέρχεται από τα αρχικά της φράσης Fornication Under the Consultancy of the King.

Την εποχή που η Σκοτία ήταν υπό Αγγλική κατοχή και ίσχυε η “πρώτη νύχτα” όπου όταν παντρευόταν κάποιος Σκοτσέζος ο Άγγλος ευγενής της περιοχής είχε το δικαίωμα να πάει με τη γυναίκα του την πρώτη νύχτα του γάμου ώστε να γεννιούνται ολοένα και περισσότεροι αγγλοαίματοι…

Στην πόρτα του ζευγαριού κολλούσαν ένα χαρτί που έγραφε:Fornication Under the Consultancy of the King, που σημαίνει “συνουσία με την συμβουλή (την έγκριση) του Βασιλιά”.

Μία άλλη ερμηνεία ήταν ότι τα παντρεμένα ζευγάρια της Αγγλίας, έπαιρναν την συγκατάθεση του Βασιλιά, για να έχουν ερωτικές επαφές.

