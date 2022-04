Dexamenes 22: Μία φρέσκια all-day πρόταση, σε έναν πανέμορφο χώρο!

Οι αδελφοί Τομοποσίδη μας έχουν συνηθίσει σε αδιαπραγμάτευτα υψηλά standards ποιότητας, τα οποία θέτουν σε ότι κι αν καταπιάνονται.

Αυτό ισχύει και για την τελευταία τους επιχειρηματική πρόταση στον κλάδο της εστίασης, τις Dexamenes 22.

Ανακαινίζοντας ένα υπέροχο πέτρινο κτίριο στην πανέμορφη γειτονιά του Κάστρου στην άνω πόλη, μας έχουν χαρίσει μία πραγματικά εξαιρετική all-day επιλογή για τις εξόδους μας.

Μας υποδέχονται από νωρίς το πρωί με πλούσιες επιλογές για το πρωινό μας και εκλεκτής ποιότητας ελληνικό καφέ αλλά και εσπρέσο για τους fan του είδους -ο οποίος αξίζιε να σημειωθεί πως είναι επιλεγμένος από μικροφάρμες, ενώ υπάρχουν και επιλογές μονοποικιλιακών.

Το μεσημέρι, ιδιαίτερα τώρα με τον ανοιξιάτικο καιρό, μεταφερόμαστε κάτω από τον παχύ ίσκιο των μουριών κι απολαμβάνουμε γεύσεις από ένα πρωτότυπο μενού που σε αρκετά του σημεία, εκπλήσσει ευχάριστα!

Και το βράδυ, επιλέγουμε το κρασί ή το κοκτέιλ μας από μία ιδιαίτερα ενημερωμένη λίστα και χαλαρώνουμε στο υπέροχο περιβάλλον του Dexamenes 22.

You can't miss it!

Dexamenes 22

Παναγούλη 22

Τηλέφωνο: 261 022 2120

Facebook: dexamenes22