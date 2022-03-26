Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 27 και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΧΡ. ΤΖΩΤΖΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΡΟΥΛΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΪΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝΑ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΜΑΡΩ ΛΟΥΚΑΪΔΗ,
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ,
ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 28-3-2022 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΠΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΑ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΩΛΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΑ ΤΣΟΥΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 28-3-2022 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΕΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΕΤΑ, ΕΛΠΙΔΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΗ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΔΟΙΝ. ΜΥΛΩΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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