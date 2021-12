Αρσάκεια σχολεία Πατρών: Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας απένειμε τον τίτλο του καινοτόμου σχολείου στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα: Το σχολικό έτος 2019-2020 εφαρμόστηκε το πρόγραμμα "Ανεστραμμένη Τάξη" σε συνεργασία με τον Καθηγητή Mark Frydenberg του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Bentlay στη Βοστώνη, και το σχολικό έτος 2020-2021 εφαρμόστηκε το πρόγραμμα "Policy Guidance on AI for Children: Pilot testing and case studies" σε συνεργασία με την ερευνήτρια Βίκυ Χαρίση του Ερευνητικού Κέντρου Joint Research Center στη Σεβίλλη.

Επίσης, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπονούνται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus σε συνεργασία με Τμήματα Πανεπιστημίων στη Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως:

• "Do Well Science"

• CS4ESD, "Citizen Science for Education in Sustainable Development"

• G-GUIDANCE, "Gamified Career Guidance: Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development through a Gamified Digital Platform"

• ROBOSTEM, "A Trainers Toolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications"

• KEYCODE, “Key Competences for Young Europeans: Education to Empathy and Interculturality”

• POSITIVE, “Prevention Of Stress exploiting an Innovative Virtual Environment".

Πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου που υποστηρίζουν αυτά τα καινοτόμα προγράμματα.