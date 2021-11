Η Νταϊάνα Ρος επέστρεψε μ’ ένα νέο σόλο άλμπουμ με τίτλο «Ευχαριστώ»

H υπέροχη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Νταϊάνα Ρος έβγαλε ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο «All is well» και μάλιστα γύρισε και το σχετικό βίντεο κλιπ ενόψει του νέου της άλμπουμ που λέγεται «Thank You - Ευχαριστώ» που ήδη κυκλοφόρησε.

Όπως διαβάσαμε, είναι το 25ο σόλο άλμπουμ της 77χρονης τραγουδίστριας – θρύλου που έχει ερμηνεύσει μερικά διαχρονικά τραγούδια όπως το «Endless love» σε ντουέτο με τον Λάιονελ Ρίτσι, το «Do you know where you’re going to», το «When you tell me that you love me», το «It’s my turn» αλλά και το αξεπέραστο «Baby love» στα 60ς με το γκρουπ των Supremes απ’ όπου και ξεκίνησε τη μεγάλη καριέρα της στο τραγούδι.

Στο βίντεο κλιπ του «All is Well» παρακολουθούμε τις προετοιμασίες από τα γυρίσματα στο στούντιο, με την Νταϊάνα Ρος να τραγουδάει τους πρώτους στίχους φορώντας μία μαύρη τουαλέτα.

«Οι γιοι μου ήταν που με ενθάρρυναν και μου έδωσαν την αυτοπεποίθηση να κάνω αυτό το βίντεο. Αφού πέρασα σχεδόν δύο χρόνια μακριά από συναυλίες και χωρίς να βρίσκομαι μπροστά στις κάμερες, με στήριξαν, με βοήθησαν να χαλαρώσω και να ξαναβρεθώ με πολλούς ανθρώπους γύρω μου». Αξίζει να σημειωθεί πως το «Thank You», είναι το πρώτο της άλμπουμ μετά το «I Love You» του 2006, είχε δηλαδή να παρουσιάσει προσωπικό άλμπουμ εδώ και σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Η ηχογράφηση των τραγουδιών έγινε στο στούντιο του σπιτιού της κατά τη διάρκεια του lockdown.

Πέρασα τον περασμένο χρόνο ηχογραφώντας νέα τραγούδια και αυτή η μουσική είναι μια αντανάκλαση της χαράς, της αγάπης και της ευγνωμοσύνης που νιώθω κάθε μέρα. Είναι ένα άλμπουμ μεγάλης εκτίμησης για τη ζωή και για όλους εσάς», είπε η Νταϊάνα Ρος προσθέτοντας ότι «για μένα ήταν μεγάλη ανάγκη να κάνω ένα ουσιαστικό άλμπουμ, έχοντας ως πρώτη ύλη αυτό που συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Μέσω της δύναμης της μουσικής δημιουργούμε ένα νέο είδος συζήτησης που υποστηρίζει τις επιλογές μας και τις αποφάσεις που παίρνουμε».

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν είναι και το «If the World Just Danced» με σε up-tempo ρυθμό το οποίο συνοδεύεται από βίντεο κλιπ με λάτρεις του χορού από όλο τον κόσμο.

Ως σόλο μουσικός και μέλος των Supremes, η Ρος έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως ενώ το 1993, εντάχθηκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η πιο επιτυχημένη γυναίκα μουσικός όλων των εποχών.