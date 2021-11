Στο piano bar restaurant του My Way και την παραμονή του Πολιούχου

Extra live πρόγραμμα την παραμονή της γιορτής του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα, 29 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο My Way της παραλιακής. Το γνωστό μουσικό τρίο που καθιερώθηκε και αγαπήθηκε Παρασκευές και Σάββατα, στο απίστευτα προνομιακό roof με την πανοραμική θέα, θα εμφανιστεί εκτάκτως με αφορμή τον εμβληματικό εορτασμό της Πάτρας. Οι μουσικοί Βασίλης Ακριβός στο πιάνο, Νίκος Βεντούρας στο σαξόφωνο, Εύη Γκιώνη στο βιολί έχουν αποκτήσει το δικό τους κοινό που ολοένα διευρύνεται. Διασκεδάστε και απολαύστε υπέροχα τραγούδια ενώ παράλληλα θα δοκιμάσετε τα δημιουργικά πιάτα από το ανανεωμένο μενού του σεφ Θανάση Σάκκαρη αλλά και τα δροσερά κοκτέιλ του μπαρ. Το piano bar restaurant του My Way είναι πραγματικά κάτι καινούριο για την πόλη ακολουθώντας το διεθνές trend των πολυτελών ξενοδοχείων που πρωτοστατούν στο αστικό life style.

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411

Info

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr