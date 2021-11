Άνοιξε το Maradona Pizza or Pasta και το τιμήσαμε δεόντως! Αν είστε λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, σπεύσατε!

Ανανεώνεται ο γαστριμαργικός χάρτης της πλατείας Όλγας με το ολοκαίνουργιο Maradona Pizza or Pasta -που άνοιξε δίπλα στους Loukumades- και είναι αφιερωμένο στην ιταλική κουζίνα. Ο Τόλης Φωτεινάτος, πανέτοιμος για μια ακόμα γευστική εκκίνηση και αλλαγή σελίδας, επένδυσε στα πιο αγαπημένα πιάτα μιας αυθεντικής πιτσαρίας - τρατορίας. Απολαύσαμε ήδη πίτσα με ιταλικό ζυμάρι αργής ωρίμανσης, 24 ωρών αλλά και πεντανόστιμα ζυμαρικά στις διάσημες συνταγές που αγαπάμε. Μπορείτε να απολαύσετε από ένα κομμάτι πίτσας take away μέχρι και ολόκληρο μενού στα τραπεζάκια της πλατείας ή μέσω delivery από efood & volt. Η ονομασία Maradona μας προδιαθέτει πάντως για μεγάλες επιδόσεις του μαγειρικού team...

Maradona Pizza or Pasta

Ρήγα Φεραίου 44-46, Πάτρα