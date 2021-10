Το συγκλονιστικό φιλμ «Κβο Βάντις, Άιντα – Quo Vadis Aida» ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα

H κοινωνική ταινία «Κβο Βάντις, Άιντα – Quo Vadis Aida» βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στις 21/10/2021 σε διανομή της One from the Heart και μπορεί το επόμενο διάστημα να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Πρόκειται για μία συγκλονιστική ταινία της Τζασμίλα Ζμπάνιτς, μία ευρωπαϊκή συμπαραγωγή μεταξύ Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Αυστρίας, Ρουμανίας, Ολλανδίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Γαλλίας, Νορβηγίας και Τουρκίας που έκανε την πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Βενετίας και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Ήταν μάλιστα υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας καθώς και για το BAFTA Σκηνοθεσίας και Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Στο ενδιάμεσο κέρδισε το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Les Arcs καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ. Κέρδισε επίσης το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας σε πολλά άλλα Διεθνή Φεστιβάλ (Göteborg, Miami, Antalya, El Gouna, Arras, Vilnius, Sofia, Fribourg). Επιπλέον τιμήθηκε και με το Βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα αμερικάνικα Independent Spirit Awards.

Η σκηνοθέτις και σεναριογράφος Τζασμίλα Ζμπάνιτς μετά από το βραβευμένο με τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου ντεμπούτο της «Σαράγεβο Σ’ Αγαπώ –Grbavica», επέστρεψε για άλλη μια φορά σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, αυτή τη φορά με τη μορφή ενός συγκλονιστικού πολιτικού θρίλερ.

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1995, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Σρεμπρένιτσα στη Βοσνία από τον στρατό της Σερβίας. Η Άιντα εργάζεται ως διερμηνέας για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται στην περιοχή για τη διατήρηση της ειρήνης. Καθώς ο κλοιός πολιορκίας της πόλης σφίγγει, η Άιντα θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ζωής και θανάτου για τον εαυτό της και την οικογένειά της. Καθόλου τυχαία ο τίτλος παραπέμπει στο περίφημο δίλημμα του Απόστολου Πέτρου όταν εγκατέλειπε τη Ρώμη κατά τη διάρκεια των χριστιανικών διωγμών.

Η Ζμπάνιτς με οδηγό την σπαρακτική ερμηνεία της Γιάσνα Τζούρισιτς βάζει σε λειτουργία έναν ωρολογιακό μηχανισμό ακριβείας ξετυλίγοντας με δραματική ακρίβεια το χρονικό ενός προμελετημένου εγκλήματος όπου το προσωπικό δράμα συμπλέκεται τραγικά με τον μεγάλο καμβά της Ιστορίας σε ένα από τα κορυφαία πολιτικά δράματα του παγκόσμιου κινηματογράφου.

«Η σκηνοθέτιδα Τζασμίλα Ζμπάνιτς πετυχαίνει αληθινή τραγική δύναμη και ξεκάθαρη συμπόνια» - The Guardian

«Ένα μείζον έργο τέχνης» - Indiewire

«Βαθιά συναρπαστική και σπαρακτική. Με μια εντελώς πειστική ερμηνεία, ένα μείγμα τόλμης, αξιοπρέπειας και αλάνθαστου μητρικού ενστίκτου, από την Σέρβα ηθοποιό Γιάσνα Τζούρισιτς» «Ένας έντονα συγκινητικός επίλογος» - Variety

«Η ενέργεια και το πάθος της φρέσκιας, άμεσης ματιάς της Ζμπάνιτς στα γεγονότα περνάει σε κάθε πλάνο. Ένας αγωνιώδης ρυθμός θρίλερ σε μια ιστορία που μιλά ουσιαστικά για το πώς ο κόσμος μπορεί συνειδητά να υπνοβατεί προς την τραγωδία» - Screen

«Μια σπουδαία σπαρακτική ιστορική ταινία που είναι αδύνατο να ξεχάσεις. Δεν μπορείς να στρέψεις το βλέμμα μακριά από την οθόνη, καθώς η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο εκρηκτική» - Hollywood Reporter

«Μια δυνατή ταινία, μια προσέγγιση του πολέμου που σου κόβει την ανάσα» - Cineuropa

Το φιλμ αξίζει να σημειωθεί πως συγκεντρώνει βαθμολογία 97% στο Metacritic.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ