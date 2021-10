Η επίσημη ημερομηνία της πρεμιέρας του sequel του «Sex Αnd Τhe City»

To HBO Max προχώρησε σε μεγάλες αποκαλύψεις, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης για το λανσάρισμα της πλατφόρμας στην Ευρώπη. Έτσι, μετά την κυκλοφορία του πρώτου teaser τρέιλερ για το «House of the Dragon», το οποίο μάγεψε τους φαν του «Game of Thrones», ακολουθεί το reboot του «Sex Αnd Τhe City».

«And Just Like That»...Το HBO Max ανακοίνωσε επιτέλους πότε επιστρέφει η δημοφιλής γυναικοπαρέα στις οθόνες μας! Ετοιμαστείτε λοιπόν, καθώς η σίκουελ σειρά προσγειώνεται στο ΗΒΟ Max τον Δεκέμβριο!